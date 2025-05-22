Новые детективные сериалы — что посмотреть вечером

Сериал "Шерлок и дочь". Фото: Starlings Entertainment

Для любителей детективных сериалов появилось несколько интересных новинок. Тайны и неожиданные повороты сюжета не дадут вам заскучать по вечерам после работы.

Новини.LIVE делится подборкой.

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Шерлок и дочь

После смерти матери Амелия узнает, что ее отцом может оказаться знаменитый Шерлок Холмс. Девушка отправляется в Лондон, чтобы выяснить правду, но детектив скептически относится к ней. В это время столицу охватила череда загадочных похищений, поэтому Холмсы берутся за дело.

Собачий холм

Успешный писатель Николай возвращается в родной город, чтобы разобраться с тайнами прошлого. Тем временем его отец продолжает бороться с местными коррупционерами. Жена Николая, журналистка, решает помочь и начинает вести расследование, но даже не догадывается, куда оно их приведет.

Только один взгляд

Жизнь Грейс переворачивается с ног на голову, когда внезапно исчезает ее муж. Полиция бессильна, поэтому женщина сама решается начать поиски. Каждая деталь приближает ее к разгадке, но риск слишком высок.

Ранее мы рассказывали о 3 новых сериалах, которые покорили критиков. А также предлагаем 4 новых сериала-триллера, от которых невозможно оторваться.