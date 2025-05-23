Кращі нові мінісеріали Prime Video — що подивитися онлайн у вихідні

Серіал "Вузька дорога на далеку північ". Фото: Prime Video

Якщо ви шукаєте історії, які можна повністю переглянути за два дні, мінісеріали — ідеальний вибір. Ось три новинки 2025 року від Prime Video, які мають до 10 серій та захоплюють з перших хвилин.

Дивіться добірку Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Мисливець за головами (8 серій)

Головний герой Хаб Халлоран відомий, як першокласний "мисливець за головами", який легко знаходить злочинців. Але під час одного із завдань він несподівано гине і потрапляє до пекла. Там Хабу випадає нагода знову повернутися до життя, але за умови, що тепер він буде полювати за демонів, що втекли з того світу.

Вузька дорога на далеку північ (5 серій)

Дорріго Еванс пережив найтемніші сторінки Другої світової — полон, жорстокі умови, приниження. 1940 року він зустрічається із чарівною Еллою, якій він навіть збирався освідчитись, хоч і сумнівався у своїх почуттях. Та все змінила зустріч із Емі Малвані — дружиною його дядька. Їхній короткий, але палкий роман залишив незгладимий слід у серці Еванса на все життя.

Ньютопія (8 серій)

Столицю Південної Кореї Сеул охоплює спалах невідомої епідемії і місто поринає у хаос. Військовий Лі Дже Юн та його дівчина Кан Йон Чжу напередодні прийняли рішення розійтися, але тепер мусять знайти одне одного, щоб врятуватися від загибелі.

Раніше ми розповідали про три нові детективні серіали, від яких неможливо відірватися. А також пропонуємо 4 гостросюжетні трилери, які хочеться додивитися до кінця.