Лучшие сериалы про маньяков — что посмотреть вечером

Сериал "Счастливое лицо". Фото: Paramount+

Сериалы о маньяках завораживают своим напряженным сюжетом и психологической глубиной. Если вам нравятся темные истории, эта подборка именно для вас.

Новини.LIVE рассказывает о 4 сериалах, где главный герой — серийный убийца.

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Счастливое лицо (2025)

Мелисси было всего 15 лет, когда она узнала, что ее отец - серийный убийца по прозвищу "Счастливое лицо". Много лет она пыталась вычеркнуть воспоминания о нем из своей памяти, пока однажды отец снова не появляется в ее жизни. Мужчина хочет рассказать об еще одном преступлении, но только своей дочери.

Дамер (2022)

Джеффри Дамер за десять лет убил 17 мальчиков и юношей и все время избегал наказания. Жуткий сюжет, основанный на реальной истории одного из самых известных американских маньяков.

Рэтчед (2018)

Милдред Рэтчед устраивается обычной медсестрой в психиатрическую больницу, которая за своим фасадом скрывает много тайн. Однако и Милред есть, что скрывать. Нетривиальные и жестокие методы лечения так захватывают ее, что остановиться уже невозможно.

Пациент (2022)

Психотерапевт Алан Штраус после смерти жены погружается в работу, но даже не догадывается, что его новый пациент — серийный убийца. Сэм пытается избавиться от маниакальной тяги к насилию и поэтому похищает терапевта, чтобы рассказать свою историю и вылечиться.

Ранее мы рассказывали о 3 новых мини-сериалах от Prime Video, которые можно посмотреть за выходные. А также вашему вниманию 4 остросюжетных триллера, которые хочется досмотреть до конца.