Лучшие сериалы про маньяков — что посмотреть вечером

4 жутких сериала, где главный герой — маньяк
Сериалы о маньяках завораживают своим напряженным сюжетом и психологической глубиной. Если вам нравятся темные истории, эта подборка именно для вас.
Новини.LIVE рассказывает о 4 сериалах, где главный герой — серийный убийца.
Счастливое лицо (2025)
Мелисси было всего 15 лет, когда она узнала, что ее отец - серийный убийца по прозвищу "Счастливое лицо". Много лет она пыталась вычеркнуть воспоминания о нем из своей памяти, пока однажды отец снова не появляется в ее жизни. Мужчина хочет рассказать об еще одном преступлении, но только своей дочери.
Дамер (2022)
Джеффри Дамер за десять лет убил 17 мальчиков и юношей и все время избегал наказания. Жуткий сюжет, основанный на реальной истории одного из самых известных американских маньяков.
Рэтчед (2018)
Милдред Рэтчед устраивается обычной медсестрой в психиатрическую больницу, которая за своим фасадом скрывает много тайн. Однако и Милред есть, что скрывать. Нетривиальные и жестокие методы лечения так захватывают ее, что остановиться уже невозможно.
Пациент (2022)
Психотерапевт Алан Штраус после смерти жены погружается в работу, но даже не догадывается, что его новый пациент — серийный убийца. Сэм пытается избавиться от маниакальной тяги к насилию и поэтому похищает терапевта, чтобы рассказать свою историю и вылечиться.
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