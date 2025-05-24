Кращі серіали про маніяків — що подивитися ввечері

Серіал "Щасливе обличчя". Фото: Paramount+

Серіали про маніяків заворожують своїм напруженим сюжетом і психологічною глибиною. Якщо вам до вподоби темні історії, ця добірка саме для вас.

Новини.LIVE розповідає про 4 серіали, де головний герой — серійний вбивця.

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Щасливе обличчя (2025)

Меліссі було всього 15 років, коли вона дізналася, що її батько — серійний вбивця на прізвисько "Щасливе обличчя". Багато років вона намагалася викреслити спогади про нього зі своєю пам'яті, доки одного дня батько знову не з'являється в її житті. Чоловік хоче розповісти про ще один злочин, але лише своїй доньці.

Дамер (2022)

Джеффрі Дамер за десять років вбив 17 хлопчиків та юнаків і весь час уникав покарання. Моторошний сюжет, заснований на реальній історії одного з найвідоміших американських маніяків.

Ретчед (2018)

Мілдред Ретчед влаштовується звичайною медсестрою до психіатричної лікарні, яка за своїм фасадом приховує багато таємниць. Однак і Мілред є, що приховувати. Нетривіальні та жорстокі методі лікування так захоплюють її, що зупинитися вже неможливо.

Пацієнт (2022)

Психотерапевт Алан Штраус після смерті дружини занурюється в роботу, але навіть не здогадується, що його новий пацієнт — серійний вбивця. Сем намагається позбутися маніакального потягу до насильства і тому викрадає терапевта, щоб розповісти свою історію та вилікуватися.

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