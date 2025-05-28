Новые дорамы с романтическим сюжетом — что посмотреть вечером

Сериал "Хорошая работа". Фото: Netflix

Корейские сериалы продолжают покорять сердца зрителей по всему миру. А эти три новинки захватывают сюжетом с первой до последней серии.

Новини.LIVE делятся свежей подборкой.

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Мой безупречный секретарь

Кан Джи Юн — целеустремленная и успешная женщина, которая возглавляет престижную рекрутинговую компанию. Но в личной жизни ей не везет. Все меняется, когда в ее жизни появляется Ю Юн Хо — высококвалифицированный секретарь и заботливый отец-одиночка. Со временем между ними возникает особая, теплая связь, которая постепенно меняет обоих.

Хорошая работа (Когда жизнь дает тебе мандарины)

Эй Сун — девушка с ярким и мятежным характером. Она выросла в бедной семье и даже не имеет возможности ходить в школу, однако не оставляет мечты стать поэтессой. Однажды она встречает Гван Шика — молчаливого и трудолюбивого юношу. Он не разбирается в любви, но в его сердце давно живет глубокое чувство к Эй Сун. Это сильная любовь, ради которой он готов на все.

Дракон черного пламени

Бэк Су Джонг возглавляет команду планирования в универмаге Йонгсунг, который считается лидером в отрасли. Однажды ее обыденность нарушает неожиданная встреча — после 16 лет она снова видит Бан Чу Йона, который теперь является ее непосредственным начальником и наследником универмага. Их история началась еще в подростковом возрасте, когда они познакомились через онлайн-игру. Для Су Джонг этот период оставил не самые приятные воспоминания, которые она предпочла бы забыть.

Напомним, мы рассказывали о 4 сериалах-триллерах, где главный герой — маньяк. А также на Netflix вышел новый мини-сериал с захватывающим сюжетом и черным юмором.