Нові дорами з романтичним сюжетом — що подивитися ввечері

Серіал "Гарна робота". Фото: Netflix

Корейські серіали продовжують підкорювати серця глядачів по всьому світу. А ці три новинки захоплюють сюжетом з першої до останньої серії.

Новини.LIVE діляться свіжою добіркою.

Реклама

Читайте також:

Мій бездоганний секретар

Кан Джі Юн — цілеспрямована та успішна жінка, яка очолює престижну рекрутингову компанію. Але в особистому житті їй не щастить. Усе змінюється, коли в її житті з'являється Ю Юн Хо — висококваліфікований секретар і турботливий батько-одинак. З часом між ними виникає особливий, теплий зв'язок, який поступово змінює обох.

Гарна робота (Коли життя дає тобі мандарини)

Ей Сун — дівчина з яскравим і бунтівним характером. Вона виросла у бідній родині та навіть не має змоги ходити до школи, проте не полишає мрії стати поетесою. Одного дня вона зустрічає Гван Шика — мовчазного і працьовитого юнака. Він не знається на коханні, але в його серці давно живе глибоке почуття до Ей Сун. Це сильне кохання, заради якого він готовий на все.

Дракон чорного полум'я

Бек Су Джонг очолює команду планування в універмазі Йонгсунг, який вважається лідером у галузі. Одного дня її буденність порушує несподівана зустріч — після 16 років вона знову бачить Бан Чу Йона, який тепер є її безпосереднім начальником та спадкоємцем універмагу. Їхня історія почалася ще в підлітковому віці, коли вони познайомилися через онлайн-гру. Для Су Джонг цей період залишив не найприємніші спогади, які вона воліла б забути.

Нагадаємо, ми розповідали про 4 серіали-трилери, де головний герой — маніяк. А також на Netflix вийшов новий мінісеріал із захопливим сюжетом і чорним гумором.