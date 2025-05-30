Кращі комедійні мінісеріали — що подивитися у вихідні

Серіал "Третій зайвий". Фото: Peacock

Комедійні мінісеріали — ідеальний варіант для затишних вихідних. Всього кілька серій подарують хороший настрій і легкий перегляд без перевантаження.

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Земля жінок (6 серій)

Гала звикла до розкішного життя у Нью-Йорку, але коли виявляється, що її чоловік заборгував чималі гроші злочинця, доведеться тікати. Разом з донькою та своєю мамою Гала вирушає до маленького провінційного містечка в Іспанії з надією на спокійне життя. Але чутки про нових мешканок розлітаються швидко.

Третій зайвий (7 серій)

У дитинстві Джон Беннетт загадав бажання, щоб його плюшеве ведмежа ожив — і воно здійснилося. Так з'явився Тед. Тепер він живе звичайним життям разом із 16-річним Джоном та його родиною — суворий ветеран Метті, неординарна Сьюзен, а також їхня племінниця Блер. Незважаючи на сумнівний вплив Теда на хлопця, між ними зберігається міцна дружба, і ведмежа готовий на все заради тих, кого любить.

Наклз (6 серій)

Після захопливих пригод, що відбулися у фільмі "Їжак Соні 2", Наклз вирішує стати новим героєм. Він береться за навчання шерифа Вайда, щоб він зміг опанувати шлях воїна Єхидни.

Це все Аґата (9 серій)

Минуло три роки після подій у Веств’ю, і могутня відьма Аґата Гаркнесс нарешті виривається з магічної пастки Ванди. Її визволяє загадковий підліток-гот, який мріє пройти випробування легендарної Відьомської дороги. Позбавлена сил, Аґата об'єднується з новим союзником, щоб зібрати ковен і вирушити в небезпечну подорож.

Раніше ми розповідали про новий детективний серіал на Netflix. А також пропонуємо 5 напружених серіалів за мотивами книг Стівена Кінга.