Лучшие комедийные мини-сериалы — что посмотреть в выходные

Сериал "Третий лишний". Фото: Peacock

Комедийные мини-сериалы — идеальный вариант для уютных выходных. Всего несколько серий подарят хорошее настроение и легкий просмотр без перегрузки.

Новини.LIVE делятся подборкой.

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Земля женщин (6 серий)

Гала привыкла к роскошной жизни в Нью-Йорке, но когда оказывается, что ее муж задолжал немалые деньги преступнику, придется бежать. Вместе с дочерью и своей мамой Гала отправляется в маленький провинциальный городок в Испании с надеждой на спокойную жизнь. Но слухи о новых жительницах разлетаются быстро.

Третий лишний (7 серий)

В детстве Джон Беннетт загадал желание, чтобы его плюшевый медвежонок ожил — и оно исполнилось. Так появился Тед. Теперь он живет обычной жизнью вместе с 16-летним Джоном и его семьей — суровый ветеран Мэтти, неординарная Сьюзен, а также их племянница Блэр. Несмотря на сомнительное влияние Теда на парня, между ними сохраняется крепкая дружба, и медвежонок готов на все ради тех, кого любит.

Наклз (6 серий)

После захватывающих приключений, произошедших в фильме "Еж Сони 2", Наклз решает стать новым героем. Он берется за обучение шерифа Вайда, чтобы он смог овладеть путем воина Ехидны.

Это все Агата (9 серий)

Прошло три года после событий в Вествью, и могущественная ведьма Агата Гаркнесс наконец вырывается из магической ловушки Ванды. Ее освобождает загадочный подросток-гот, который мечтает пройти испытания легендарной Ведьмовской дороги. Лишенная сил, Агата объединяется с новым союзником, чтобы собрать ковен и отправиться в опасное путешествие.

Ранее мы рассказывали о новом детективном сериале на Netflix. А также предлагаем 5 напряженных сериалов по мотивам книг Стивена Кинга.