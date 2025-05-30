Відділ нерозкритих справ — сюжет серіалу, актори та де дивитися онлайн

Серіал "Відділ нерозкритих справ". Фото: Netflix

На стірмінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового серіалу "Відділ нерозкритих справ". Новий атмосферний детектив від творця "Ферзевого гамбіту" захопив глядачів.

Новини.LIVE розповідає про серіал.

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Про що серіал "Відділ нерозкритих справ"

Серіал заснований на серії однойменних романів данського письменника Юссі Адлер-Олсена. Сюжет розповідає про зухвалого детектива Карла Морка, який стає новим очільником відділу нерозкритих злочинів у Единбурзі. Разом зі своєю ексцентричною командою він береться за справи, які усі вважають безнадійними.

Роль Карла Морка виконав актор Метью Ґуд. А також до акторського складну доєдналися Хлоя Піррі, Джеймі Сівес, Марк Боннар, Алексєй Манвелов, Лія Бірн, Кейт Дікі, Шірлі Гендерсон, Келлі Макдональд та інші.

Над створенням серіалу працював режисер та сценарист "Ферзевого гамбіту" Скотт Френк.

Глядачі вже встигли поділитися першими враженнями від перегляду серіалу у соцмережах.

"Класний і дуже атмосферний детектив".

"Дуже подобається! Буду чекати ще сезон".

"Крутий каст! Варто подивитися".

Перший сезон детективу налічує 9 серій, які вже доступні для перегляду онлайн в українському дубляжі на Netflix.

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