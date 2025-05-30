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Новий атмосферний детектив на Netflix підкорив глядачів

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Дата публікації: 30 травня 2025 13:24
Відділ нерозкритих справ — сюжет серіалу, актори та де дивитися онлайн
Серіал "Відділ нерозкритих справ". Фото: Netflix

На стірмінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового серіалу "Відділ нерозкритих справ". Новий атмосферний детектив від творця "Ферзевого гамбіту" захопив глядачів.

Новини.LIVE розповідає про серіал.

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Про що серіал "Відділ нерозкритих справ"

Серіал заснований на серії однойменних романів данського письменника Юссі Адлер-Олсена. Сюжет розповідає про зухвалого детектива Карла Морка, який стає новим очільником відділу нерозкритих злочинів у Единбурзі. Разом зі своєю ексцентричною командою він береться за справи, які усі вважають безнадійними. 

Роль Карла Морка виконав актор Метью Ґуд. А також до акторського складну доєдналися Хлоя Піррі, Джеймі Сівес, Марк Боннар, Алексєй Манвелов, Лія Бірн, Кейт Дікі, Шірлі Гендерсон, Келлі Макдональд та інші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Над створенням серіалу працював режисер та сценарист "Ферзевого гамбіту" Скотт Френк.

Глядачі вже встигли поділитися першими враженнями від перегляду серіалу у соцмережах.

"Класний і дуже атмосферний детектив".

"Дуже подобається! Буду чекати ще сезон".

"Крутий каст! Варто подивитися".

Перший сезон детективу налічує 9 серій, які вже доступні для перегляду онлайн в українському дубляжі на Netflix.

Нагадаємо, ми розповідали про 5 напружених серіалів за мотивами творів Стівена Кінга. А також пропонуємо 10 фільмів Каннського кінофестивалю 2025, які варто подивитися усім.

серіал Netflix Прем'єра детективні серіали
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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