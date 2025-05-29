Джентльмени 2 сезон — стартували зйомки серіалу від Netflix

Netflix розпочав знімання 2 сезону "Джентльменів" Ґая Річі
Режисер Ґай Річі розпочав роботу над другим сезоном гучного серіалу "Джентльмени" для Netflix. До своїх ролей у комедійному бойовику повернуться Тео Джеймс та Кая Скоделаріо.
Про це Netflix оголосив в Instagram.
Стартували знімання 2 сезону "Джентльменів"
На офіційній сторінці стрімінгу з'явився перший анонс. Кая Скоделаріо та Тео Джеймс показалися на знімальному майданчику в амплуа своїх персонажів.
У новому сезону на глядачів також чекає вісім епізодів. Однак дата прем'єри поки що невідома.
Нагадаємо, серіал є спін-оффом однойменного фільму Ґая Річі 2019 року. Сюжет розповідає про колишнього миротворця ООН Едді Горніман, який після смерті батька стає спадкоємцем його маєтку та титулу герцога. Але він і гадки не мав, що батько здає територію маєтку в оренду і не будь-кому, а наркоділкам.
Раніше ми розповідали про 3 нові дорами, від яких неможливо відірватися. А також оголені Тарас Цимаблюк та Олександр Рудинський здивували анонсом нового серіалу.
Читайте Новини.LIVE!