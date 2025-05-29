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Netflix розпочав знімання 2 сезону "Джентльменів" Ґая Річі

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Дата публікації: 29 травня 2025 10:22
Джентльмени 2 сезон — стартували зйомки серіалу від Netflix
Серіал "Джентльмени". Фото: Netflix

Режисер Ґай Річі розпочав роботу над другим сезоном гучного серіалу "Джентльмени" для Netflix. До своїх ролей у комедійному бойовику повернуться Тео Джеймс та Кая Скоделаріо.

Про це Netflix оголосив в Instagram.

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Стартували знімання 2 сезону "Джентльменів"

На офіційній сторінці стрімінгу з'явився перший анонс. Кая Скоделаріо та Тео Джеймс показалися на знімальному майданчику в амплуа своїх персонажів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У новому сезону на глядачів також чекає вісім епізодів. Однак дата прем'єри поки що невідома.

Нагадаємо, серіал є спін-оффом однойменного фільму Ґая Річі 2019 року. Сюжет розповідає про колишнього миротворця ООН Едді Горніман, який після смерті батька стає спадкоємцем його маєтку та титулу герцога. Але він і гадки не мав, що батько здає територію маєтку в оренду і не будь-кому, а наркоділкам.

Раніше ми розповідали про 3 нові дорами, від яких неможливо відірватися. А також оголені Тарас Цимаблюк та Олександр Рудинський здивували анонсом нового серіалу.

серіал Netflix Гай Річі бойовики зйомки комедія
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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