Джентльмены 2 сезон — стартовали съемки сериала от Netflix

Сериал "Джентльмены". Фото: Netflix

Режиссер Гай Ричи начал работу над вторым сезоном нашумевшего сериала "Джентльмены" для Netflix. К своим ролям в комедийном боевике вернутся Тео Джеймс и Кая Скоделарио.

Об этом Netflix объявил в Instagram.

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На официальной странице стриминга появился первый анонс. Кайя Скоделарио и Тео Джеймс показались на съемочной площадке в амплуа своих персонажей.

В новом сезона зрителей также ждет восемь эпизодов. Однако дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, сериал является спин-оффом одноименного фильма Гая Ричи 2019 года. Сюжет рассказывает о бывшем миротворце ООН Эдди Горниман, который после смерти отца становится наследником его имения и титула герцога. Но он понятия не имел, что отец сдает территорию поместья в аренду и не кому-нибудь, а наркодельцам.

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