Джентльмены 2 сезон — стартовали съемки сериала от Netflix

Netflix приступил к съемкам 2 сезона "Джентльменов" Гая Ричи
Режиссер Гай Ричи начал работу над вторым сезоном нашумевшего сериала "Джентльмены" для Netflix. К своим ролям в комедийном боевике вернутся Тео Джеймс и Кая Скоделарио.
Об этом Netflix объявил в Instagram.
Стартовали съемки 2 сезона "Джентльменов"
На официальной странице стриминга появился первый анонс. Кайя Скоделарио и Тео Джеймс показались на съемочной площадке в амплуа своих персонажей.
В новом сезона зрителей также ждет восемь эпизодов. Однако дата премьеры пока неизвестна.
Напомним, сериал является спин-оффом одноименного фильма Гая Ричи 2019 года. Сюжет рассказывает о бывшем миротворце ООН Эдди Горниман, который после смерти отца становится наследником его имения и титула герцога. Но он понятия не имел, что отец сдает территорию поместья в аренду и не кому-нибудь, а наркодельцам.
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