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Гай Ричи запремьерил приключенческий детектив для фанов Uncharted

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Дата публикации 24 мая 2025 14:38
Фонтан молодости 2025 - трейлер, сюжет и где смотреть онлайн
Фильм "Фонтан молодости". Фото: AppleTv+

Премьера нового фильма "Фонтан молодости" ("Источник вечной молодости") состоялась на стриминге Apple TV+. Приключенческая лента режиссера Гая Ричи набирает популярности в сети.

Новини.LIVE рассказывают о премьере подробнее.

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О чем фильм "Фонтан молодости"

Сюжет рассказывает об авантюристе и охотнике за сокровищами Люке, который решает отыскать источник вечной молодости. Но чтобы преодолеть все ловушки и опередить соперников, он обращается за помощью к единственному человеку, способному переиграть даже его — своей умной, но отчужденной сестре. Вместе они собирают отчаянную команду и отправляются на встречу безумным приключениям.

Фильм собрал яркий звездный каст — Натали Портман, Джон Красински, Эйса Гонсалес, Донал Глисон, Кармен Эджого, Лаз Алонсо, Стэнли Туччи и другие.

Премьера фильма онлайн состоялась 23 мая на платформе Apple TV+.

Фільм Фонтан молодості - фото
Кадр из фильма "Фонтан молодости". Фото: AppleTV+

В соцсетях зрители уже успели поделиться первыми впечатлениями от просмотра. Многим лента Ричи напомнила стиль приключенческих экшнов "Индиана Джонс", "Мумия" и "Сокровища нации", а также экранизацию игры "Uncharted: Неизведанное".

"Нам так нужны были фильмы о сокровищах! Спасибо!".

"Это как "Индиана Джонс", "Uncharted" и "Сокровища нации" — обожаю".

"Гай Ричи снимает фильмы о сокровищах — это вау!"

"Наконец-то! Я скучал по таким фильмам".

Напомним, Marvel официально перенесла премьеры новых фильмов о "Мстителях". А также стало известно, когда выйдет сиквел "Дьявол носит Prada".

фильм Гай Ричи Премьера приключения Apple TV+
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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