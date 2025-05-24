Нові Месники — Marvel офіційно переніс дати виходу двох фільмів

Marvel офіційно переніс прем'єру нових частин "Месників"
Студія Disney спільно з Marvel перенесла дати виходу двох нових частин із всесвіту "Месників". Нові фільми затримаються на декілька місяців.
Про це повідомляє Variety.
Коли прем'єра нових "Месників"
Наступні два роки шанувальники коміксів очікують на вихід двох нових частин франшизи — "Месники: Судний день" та "Месники: Секретна війна".
Очікувалося, що перша частина вийде 1 травня 2026, а друга — 7 травня 2027 року. Але студії довелося посунути прем'єри на декілька місяців. Так, "Судний день" вийде в прокат 18 грудня 2026 року, а "Секретна війна" — 17 грудня 2027 року.
Окрім того, з нового календаря Disney викреслила і декілька неанонсованих фільмів Marvel. Раніше на 13 лютого 2026 був запланований проєкт без назви від студії, також під супергеройські прем'єри були зайняті дати 6 листопада 2026 року та 5 листопада 2027 року, однак тепер ці дати вільні.
Раніше Marvel розсекретила імена акторів, які приєднаються до нових частин "Месників".
Також нагадаємо, нещодавно Marvel втрапили у скандал через сцену після титрів у "Громовержцях*".
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