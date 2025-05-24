Нові Месники — Marvel офіційно переніс дати виходу двох фільмів

Роберт Дауні молодший у ролі Доктора Дума. Фото: instagram.com/marvelstudios

Студія Disney спільно з Marvel перенесла дати виходу двох нових частин із всесвіту "Месників". Нові фільми затримаються на декілька місяців.

Про це повідомляє Variety.

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Коли прем'єра нових "Месників"

Наступні два роки шанувальники коміксів очікують на вихід двох нових частин франшизи — "Месники: Судний день" та "Месники: Секретна війна".

Очікувалося, що перша частина вийде 1 травня 2026, а друга — 7 травня 2027 року. Але студії довелося посунути прем'єри на декілька місяців. Так, "Судний день" вийде в прокат 18 грудня 2026 року, а "Секретна війна" — 17 грудня 2027 року.

Окрім того, з нового календаря Disney викреслила і декілька неанонсованих фільмів Marvel. Раніше на 13 лютого 2026 був запланований проєкт без назви від студії, також під супергеройські прем'єри були зайняті дати 6 листопада 2026 року та 5 листопада 2027 року, однак тепер ці дати вільні.

Раніше Marvel розсекретила імена акторів, які приєднаються до нових частин "Месників".

Також нагадаємо, нещодавно Marvel втрапили у скандал через сцену після титрів у "Громовержцях*".