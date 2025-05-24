Новые Мстители - Marvel официально перенес даты выхода двух фильмов

Marvel официально перенес премьеру новых частей "Мстителей"
Студия Disney совместно с Marvel перенесли даты выхода двух новых частей из вселенной "Мстителей". Новые фильмы задержатся на несколько месяцев.
Об этом сообщает Variety.
Когда премьера новых "Мстителей"
Следующие два года поклонники комиксов ожидают выхода двух новых частей франшизы — "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретная война".
Ожидалось, что первая часть выйдет 1 мая 2026 года, а вторая - 7 мая 2027 года. Но студии пришлось подвинуть премьеры на несколько месяцев. Так, "Судный день" выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а "Секретная война" — 17 декабря 2027 года.
Кроме того, из нового календаря Disney вычеркнула и несколько неанонсированных фильмов Marvel. Ранее на 13 февраля 2026 года был запланирован проект без названия от студии, также под супергеройские премьеры были заняты даты 6 ноября 2026 года и 5 ноября 2027 года, однако теперь эти даты свободны.
Ранее Marvel рассекретила имена актеров, которые присоединятся к новым частям "Мстителей".
Также напомним, недавно Marvel попали в скандал из-за сцены после титров в "Громовержцах*".
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