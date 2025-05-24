Новые Мстители - Marvel официально перенес даты выхода двух фильмов

Роберт Дауни младший в роли Доктора Дума. Фото: instagram.com/marvelstudios

Студия Disney совместно с Marvel перенесли даты выхода двух новых частей из вселенной "Мстителей". Новые фильмы задержатся на несколько месяцев.

Об этом сообщает Variety.

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Когда премьера новых "Мстителей"

Следующие два года поклонники комиксов ожидают выхода двух новых частей франшизы — "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретная война".

Ожидалось, что первая часть выйдет 1 мая 2026 года, а вторая - 7 мая 2027 года. Но студии пришлось подвинуть премьеры на несколько месяцев. Так, "Судный день" выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, а "Секретная война" — 17 декабря 2027 года.

Кроме того, из нового календаря Disney вычеркнула и несколько неанонсированных фильмов Marvel. Ранее на 13 февраля 2026 года был запланирован проект без названия от студии, также под супергеройские премьеры были заняты даты 6 ноября 2026 года и 5 ноября 2027 года, однако теперь эти даты свободны.

Ранее Marvel рассекретила имена актеров, которые присоединятся к новым частям "Мстителей".

Также напомним, недавно Marvel попали в скандал из-за сцены после титров в "Громовержцах*".