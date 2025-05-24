Фонтан молодості 2025 — трейлер, сюжет і де дивитися онлайн

Фільм "Фонтан молодості". Фото: AppleTv+

Прем'єра нового фільму "Фонтан молодості"("Джерело вічної молодості") відбулася на стрімінгу Apple TV+. Пригодницька стрічка режисера Ґая Річі набирає популярності в мережі.

Новини.LIVE розповідають про прем'єру детальніше.

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Сюжет розповідає про авантюриста та мисливця на скарби Люка, кий вирішує відшукати джерело вічної молодості. Та щоб подолати всі пастки і випередити суперників, він звертається по допомогу до єдиної людини, здатної переграти навіть його — своєї розумної, але відчуженої сестри. Разом вони збирають відчайдушну команду та вирушають назустріч шаленим пригодам.

Фільм зібрав яскравий зірковий каст — Наталі Портман, Джон Красінскі, Ейса Ґонсалес, Донал Глісон, Кармен Еджоґо, Лаз Алонсо, Стенлі Туччі та інші.

Прем'єра фільму онлайн відбулася 23 травня на платформі Apple TV+.

Кадр з фільму "Фонтан молодості". Фото: AppleTV+

У соцмережах глядачі вже встигли поділитися першими враженнями від перегляду. Багатьом стрічка Річі нагадала стиль пригодницьких екшнів "Індіана Джонс", "Мумія" та "Скарби нації", а також екранізацію гри "Uncharted: Незвідане".

"Нам так потрібні були фільми про скарби! Дякую!".

"Це як "Індіана Джонс", "Uncharted" та "Скарби нації" — обожнюю".

"Ґай Річі знімає фільми про скарби — це вау!"

"Нарешті! Я сумував за такими фільмами".

Нагадаємо, Marvel офіційно перенесла прем'єри нових фільмів про "Месників". А також стало відомо, коли вийде сиквел "Диявол носить Prada".