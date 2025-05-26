Каннський кінофестиваль 2025 — які фільми подивитися

Фільм "Фінікійська схема". Фото: Focus Features

Головна кіноподія весни Каннський кінофестиваль щороку відкриває світові нові шедеври авторського кіно. У 2025-му програма вражає сильними драмами, гучними поверненнями й неочікуваними дебютами.

Новини.LIVE ділиться 10-кою фільмів, які варто подивитися.

Реклама

Читайте також:

Еддінгтон

Події фільму розгортаються в період пандемії. У невеликому містечку на американському Дикому Заході спалахує конфлікт між мером і шерифом. У головних ролях Педро Паскаль, Гоакін Фенікс, Емма Стоун та Остін Батлер.

Сентиментальна цінність

У дитинстві Нора та Агнес залишилися без батька — відомого режисера Густава Берга. Після довгої відсутності він повертається в їхнє життя з наміром зняти напівавтобіографічний фільм у родинному домі. Головну роль, натхненну образом його матері, Густав пропонує доньці Норі, однак та відмовляється. Тоді режисер обирає на цю роль зірку Голлівуду — Рейчел Кемп.

Фінікійська схема

Події розгортаються у 1950 році. Після чергового замаху мільярдер Анатоль "Жа-Жа" Корда розшукує доньку-монахиню Лізл, з якою не спілкувався шість років. Він доручає їй керування ризикованим земельним проєктом. Разом із Лізл у подорож вирушає її репетитор, норвежець-ентомолог Бйорн Лунд. У ролях Бенісіо Дель Торо, Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Бенедикт Камбербетч та інші.

З вершин до низин

Музичний продюсер Девід Кінг, якого називають "Цар Давид", опиняється у центрі кримінальної драми, коли злочинці помилково викрадають не його сина Трея, а хрещеника Кайла. Через це Девіду доводиться зіткнутися з темною стороною світу, який він звик контролювати. Головні ролі виконали Дензел Вашингтон, ASAP Rocky та Джеффрі Райт.

Альфа

Події фільму розгортаються наприкінці 80-х у вигаданому місті. 13-річна Альфа живе з матір'ю-лікаркою. Її дядько Амін хворіє на загадкову недугу, що швидко поширюється світом. Хвороба поступово паралізує тіло, перетворюючи людей на застиглі, мов надгробні статуї, фігури. Після татуювання, зробленого на вечірці, у знайомих Альфи виникають підозри, що вона також інфікована.

Люба, не треба!

Комедійний детектив розповідає про слідчу, яка намагається розв'язати справу у маленькому каліфорнійському містечку. Усі ниточки ведуть її до дивного релігійного культу та його харизматичного лідера Дрю. Головні ролі виконали Маргарет Кволлі, Кріс Еванс та Обрі Плаза.

Хронологія води

Режисерський дебют акторки Крістен Стюарт, заснований на мемуарах Лідії Юкнавич. Фільм показує історію жінки, яка відкриває себе у письмі й знаходить розраду у плаванні. Згодом вона стає вчителькою, матір'ю та відомою сучасною письменницею.

Фільм "Хронологія води". Фото: festival-cannes.com

Здохни, коханий

Подружжя Грейс і Джексон залишає Нью-Йорк заради життя в лісовій глушині Монтани. Після народження сина і поступового краху стосунків Грейс стикається з погіршенням психічного стану, а спроби створити свій перший роман виявляються марними. У головних ролях Дженніфер Лоуренс та Роберт Паттінсон.

Історія звуку

Події розгортаються під час Першої світової війни та після неї. Лайонел і Девід, колишні студенти Консерваторії Нової Англії, їдуть у сільську місцевість, щоб записати розповіді, голоси й фольклорні пісні місцевих жителів. У ролях Пол Мескаль, Джош О'Коннор та Кріс Купер.

Фільм "Історія звуку". Фото: MUBI

Елеонора Велика

Ппісля смерті найкращої подруги 94-річна Елеонора вирішує змінити життя і переїжджає з Флориди до Нью-Йорку, де живуть її донька та онук. Там вона заводить дружбу з 19-річною студенткою журналістики Ніною. Режисерський дебют зірки Голлівуду Скарлетт Йоганссон.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі представили фільм про війну в Україні. А також Анджеліна Джолі вшанувала пам'ять загиблої української письменниці в Каннах.