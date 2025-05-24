Каннський кінофестиваль призупинили — у Франції масштабний блекаут

"Золота гілка" Каннського кінофестивалю. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Програму Каннського кінофестивалю довелося призупинити через масштабний блекаут, який стався на півдні Франції. Місто Канни та сусідні населені пункти залишилися без світла.

Про це повідомило видання France24.

Реклама

Читайте також:

У Каннах стався повний блекаут

Напередодні церемонії нагородження "Золотої пальмової гілки" в Каннах зникло електропостачання. У місті перестали працювати світлофори, мобільний зв'язок та інтернет, а також виникли проблеми на залізничній станції.

Проблеми зі світлом виникли через масштабну пожежу, що сталася на електростанції Biançon. Через аварію без електропостачання залишилися 160 тисяч абонентів. Оператор французької системи передачі електроенергії RTE повідомив, що наразі інцидент розслідують як "навмисний підпал".

Каннський кінофестиваль також опинився під загрозою Організаторам довелося перервати програму та показ фільмів. Натомість зараз на фестивалі вдалося підключити альтернативне живлення, тож очікується, що церемонія нагородження відбудеться за графіком.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі трапився скандал — зірка "Праведника" Дензел Вашингтон ледь не побився із фотографом на червоному хіднику.

А також ми писали, що Ніколь Кідман втрапила у конфуз просто під час урочистої події в Каннах.