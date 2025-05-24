Каннский кинофестиваль приостановили — во Франции масштабный блэкаут

"Золотая ветвь" Каннского кинофестиваля. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Программу Каннского кинофестиваля пришлось приостановить из-за масштабного блэкаута, который произошел на юге Франции. Город Канны и соседние населенные пункты остались без света.

Об этом сообщило издание France24.

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Накануне церемонии награждения "Золотой пальмовой ветви" в Каннах исчезло электроснабжение. В городе перестали работать светофоры, мобильная связь и интернет, а также возникли проблемы на железнодорожной станции.

Проблемы со светом возникли из-за масштабного пожара, произошедшего на электростанции Biançon. Из-за аварии без электроснабжения остались 160 тысяч абонентов. Оператор французской системы передачи электроэнергии RTE сообщил, что сейчас инцидент расследуют как "умышленный поджог".

Каннский кинофестиваль также оказался под угрозой Организаторам пришлось прервать программу и показ фильмов. Зато сейчас на фестивале удалось подключить альтернативное питание, поэтому ожидается, что церемония награждения состоится по графику.

Напомним, на Каннском кинофестивале случился скандал — звезда "Праведника" Дензел Вашингтон едва не подрался с фотографом на красной дорожке.

А также мы писали, что Николь Кидман попала в конфуз прямо во время торжественного события в Каннах.