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Зірка "Праведника" ледь не побився з фотографом у Каннах

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Дата публікації: 22 травня 2025 13:02
Дензел Вашингтон поскандалив з фотографом на Каннському фестивалі — відео
Дензел Вашингтон. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Голлівудський актор Дензел Вашингтон втрапив у скандал на Каннському кінофестивалі. Зірка кіно посварився із фотографом просто на червоному хіднику.

Про це пише Page Six.

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Дензел Вашингтон посварився з фотографом

70-річний актор приїхав до Канн із прем'єрою нового фільму "З вершин до низин", у якому знявся разом із ASAP Rocky, Спайком Лі та Джеффрі Райтом.

Неприємний інцидент трапився, коли Вашингтон разом із колегами проходив повз папараці на червоному хіднику. У якийсь момент зірка кіно став спиною до фотографів і один із них доторкнувся до руки Вашингтона, щоб він повернувся до камер.

Однак ей жест неабияк розізлив зірку "Праведника". Обурений Вашингтон відсмикнув руку та публічно відчитав фотографа на очах у натовпу.

Вочевидь, папараці намагався загладити конфлікт та усміхнувся у відповідь на дії актора й знову взяв його за руку. Але це ще більше розлютило знаменитість.

"Дозвольте мені сказати вам — зупиніться, зупиніться — ніколи більше не чіпайте мене руками. Я з тобою розмовляю, припини, добре", — нібито сказав Вашингтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Після інциденту актор, як ні в чому не бувало, знову повернувся до своїх колег та у гарному настрої відвідав прем'єру фільму. А ввечері Вашингтона нагородили золотою пальмовою гілкою за його вклад у кінематограф.

Нагадаємо, Ніколь Кідман втрапила у конфуз на Каннському кінофестивалі. А Емма Стоун стала героїнею мемів у мережі через появу бджоли на червоному хіднику.

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Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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