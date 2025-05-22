Дензел Вашингтон поскандалив з фотографом на Каннському фестивалі — відео

Зірка "Праведника" ледь не побився з фотографом у Каннах
Голлівудський актор Дензел Вашингтон втрапив у скандал на Каннському кінофестивалі. Зірка кіно посварився із фотографом просто на червоному хіднику.
Про це пише Page Six.
Дензел Вашингтон посварився з фотографом
70-річний актор приїхав до Канн із прем'єрою нового фільму "З вершин до низин", у якому знявся разом із ASAP Rocky, Спайком Лі та Джеффрі Райтом.
Неприємний інцидент трапився, коли Вашингтон разом із колегами проходив повз папараці на червоному хіднику. У якийсь момент зірка кіно став спиною до фотографів і один із них доторкнувся до руки Вашингтона, щоб він повернувся до камер.
Однак ей жест неабияк розізлив зірку "Праведника". Обурений Вашингтон відсмикнув руку та публічно відчитав фотографа на очах у натовпу.
Вочевидь, папараці намагався загладити конфлікт та усміхнувся у відповідь на дії актора й знову взяв його за руку. Але це ще більше розлютило знаменитість.
"Дозвольте мені сказати вам — зупиніться, зупиніться — ніколи більше не чіпайте мене руками. Я з тобою розмовляю, припини, добре", — нібито сказав Вашингтон.
Після інциденту актор, як ні в чому не бувало, знову повернувся до своїх колег та у гарному настрої відвідав прем'єру фільму. А ввечері Вашингтона нагородили золотою пальмовою гілкою за його вклад у кінематограф.
Нагадаємо, Ніколь Кідман втрапила у конфуз на Каннському кінофестивалі. А Емма Стоун стала героїнею мемів у мережі через появу бджоли на червоному хіднику.
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