Кевін Спейсі вперше після скандалу з'явився на Каннському фестивалі — фото, відео

Кевін Спейсі. Фото: instagram.com/kevinspacey

Американський актор Кевін Спейсі з'явився на червоному хіднику в Каннах вперше після скандальної справи про домагання. Зірка "Краси по-американьски" отримав спеціальну нагороду на кінофестивалі.

Про це повідомляє Deadline.

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Кевін Спейсі не стримав сліз на Каннському кінофестивалі

⭐ #Cannes2025: "c'est très agréable d'être de retour", a déclaré l'acteur américain Kevin Spacey, acquitté en 2022 et 2023 d'accusations d'agressions sexuelles en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, lors d'une remise de prix indépendante du festival de cinéma #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/KvyOJAnpEU — Agence France-Presse (@afpfr) May 20, 2025

Вперше за майже 10 років актор знову приїхав до Франції на одну з головних кіноподій року. На гала-вечері фонду Better World Fund двократний лауреат премії "Оскар" отримав особливу нагороду за вклад у розвиток кіноматоографу.

Для Спейсі ця подія стала визначною, адже після обвинувачень у домаганнях його кар'єра зійшла нанівець. І хоча американський та британський суди зняли усі обвинувачення та виправдали актора, його досі не запрошували на важливі заходи та не давали гучних ролей у кіно.

"Хто б міг подумати, що вшанування людини, яку виправдали в кожному залі суду, де він коли-небудь був, вважатиметься сміливою ідеєю. Але ось ми тут", — почав свій виступ Спейсі.

У своїй промові зірка пригадав і про інших голлівудських митців, які потрапили до "чорного списку" через безпідставні обвинувачення і висловив сподівання про те, що таких випадків у суспільстві стане менше. Наприкінці свого виступу Спейсі не міг стримати сліз.

У подальшому Спейсі сподівається продовжити свою кар'єру в кіно.

"Я відчуваю, що мене оточує стільки прихильності і любові. Я чув від багатьох моїх друзів, колег і колег по фільму за останній тиждень з моменту оголошення цієї нагороди. Я відчуваю, що мене оточує підтримка, і мені дуже приємно повернутися", — сказав актор на червоному хіднику.

Нагадаємо, 2017 року "вибухнув" скандал, пов'язаний із Кевіном Спейсі. Актор Ентоні Репп заявив про те, що зірка "Карткового будиночка" домагався до нього 1986 року, коли йому було всього 14 років. З того моменту обвинувачення проти актора висунули ще 15 осіб. Поліція розпочала розслідування, а тим часом Спейсі "скасували" в Голлівуді — актор втратив ролі у серіалах та кіно, а вже відзняті матеріали із ним відправилися "на поличку". Однак 2023 року після тривалого судового процесу усі обвинувачення були зняті.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі з'явилася на Каннському кінофестивалі вперше за 14 років. А також Емма Стоун стала героїнею мемів через конфуз на червоному хіднику в Каннах.