Кевин Спейси впервые после скандала появился на Каннском фестивале — фото, видео

Кевин Спейси. Фото: instagram.com/kevinspacey

Американский актер Кевин Спейси появился на красной дорожке в Каннах впервые после скандального дела о домогательствах. Звезда "Красоты по-американски" получил специальную награду на кинофестивале.

Об этом сообщает Deadline.

Реклама

Читайте также:

Кевин Спейси не сдержал слез на Каннском кинофестивале

⭐ #Cannes2025: "c'est très agréable d'être de retour", a déclaré l'acteur américain Kevin Spacey, acquitté en 2022 et 2023 d'accusations d'agressions sexuelles en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, lors d'une remise de prix indépendante du festival de cinéma #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/KvyOJAnpEU - Agence France-Presse (@afpfr) May 20, 2025

Впервые за почти 10 лет актер снова приехал во Францию на одно из главных кинособытий года. На гала-ужине фонда Better World Fund двукратный лауреат премии "Оскар" получил особую награду за вклад в развитие киноматографа.

Для Спейси это событие стало знаменательным, ведь после обвинений в домогательствах его карьера сошла на нет. И хотя американский и британский суды сняли все обвинения и оправдали актера, его до сих пор не приглашали на важные мероприятия и не давали громких ролей в кино.

"Кто бы мог подумать, что чествование человека, которого оправдали в каждом зале суда, где он когда-либо был, будет считаться смелой идеей. Но вот мы здесь", — начал свое выступление Спейси.

В своей речи звезда вспомнил и о других голливудских деятелях, которые попали в "черный список" из-за безосновательных обвинений и выразил надежду о том, что таких случаев в обществе станет меньше. В конце своего выступления Спейси не мог здержать слез.

В дальнейшем Спейсы надеется продолжить свою карьеру в кино.

"Я чувствую, что меня окружает столько благосклонности и любви. Я слышал от многих моих друзей, коллег и коллег по фильму за последнюю неделю с момента объявления этой награды. Я чувствую, что меня окружает поддержка, и мне очень приятно вернуться", — сказал актер на красной дорожке.

Напомним, в 2017 году "разразился" скандал, связанный с Кевином Спейси. Актер Энтони Рэпп заявил о том, что звезда "Карточного домика" домогался к нему в 1986 году, когда ему было всего 14 лет. С того момента обвинения против актера выдвинули еще 15 человек. Полиция начала расследование, а тем временем Спейси "отменили" в Голливуде - актер потерял роли в сериалах и кино, а уже отснятые материалы с ним отправились "на полку". Однако в 2023 году после длительного судебного процесса все обвинения были сняты.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли появилась на Каннском кинофестивале впервые за 14 лет. А также Эмма Стоун стала героиней мемов из-за конфуза на красной дорожке в Каннах.