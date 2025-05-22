Дензел Вашингтон поскандалил с фотографом на Каннском фестивале — видео

Дензел Вашингтон. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Голливудский актер Дензел Вашингтон попал в скандал на Каннском кинофестивале. Звезда кино поссорился с фотографом прямо на красной дорожке.

Об этом пишет Page Six.

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Дензел Вашингтон поссорился с фотографом

70-летний актер приехал в Канны с премьерой нового фильма "С вершин до низин", в котором снялся вместе с ASAP Rocky, Спайком Ли и Джеффри Райтом.

Неприятный инцидент произошел, когда Вашингтон вместе с коллегами проходил мимо папарацци на красной дорожке. В какой-то момент звезда кино стал спиной к фотографам и один из них прикоснулся к руке Вашингтона, чтобы он повернулся к камерам.

Однако ей жест изрядно разозлил звезду "Праведника". Возмущенный Вашингтон отдернул руку и публично отчитал фотографа на глазах у толпы.

Очевидно, папарацци пытался загладить конфликт и улыбнулся в ответ на действия актера и снова взял его за руку. Но это еще больше разозлило знаменитость.

"Позвольте мне сказать вам — остановитесь, остановитесь — никогда больше не трогайте меня руками. Я с тобой разговариваю, прекрати, хорошо", — якобы сказал Вашингтон.

После инцидента актер, как ни в чем не бывало, снова вернулся к своим коллегам и в хорошем настроении посетил премьеру фильма. А вечером Вашингтона наградили золотой пальмовой ветвью за его вклад в кинематограф.

Напомним, Николь Кидман попала в конфуз на Каннском кинофестивале. А Эмма Стоун стала героиней мемов в сети из-за появления пчелы на красной дорожке.