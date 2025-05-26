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10 фильмов Каннского кинофестиваля 2025, которые стоит посмотреть

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Дата публикации 26 мая 2025 18:36
Каннский кинофестиваль 2025 — какие фильмы посмотреть
Фильм "Финикийская схема". Фото: Focus Features

Главное кинособытие весны Каннский кинофестиваль ежегодно открывает миру новые шедевры авторского кино. В 2025-м программа поражает сильными драмами, громкими возвращениями и неожиданными дебютами.

Новини.LIVE делится 10-кой фильмов, которые стоит посмотреть.

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Эддингтон

События фильма разворачиваются в период пандемии. В небольшом городке на американском Диком Западе вспыхивает конфликт между мэром и шерифом. В главных ролях Педро Паскаль, Хоакин Феникс, Эмма Стоун и Остин Батлер.

Сентиментальная ценность

В детстве Нора и Агнес остались без отца — известного режиссера Густава Берга. После долгого отсутствия он возвращается в их жизнь с намерением снять полуавтобиографический фильм в семейном доме. Главную роль, вдохновленную образом его матери, Густав предлагает дочери Норе, однако та отказывается. Тогда режиссер выбирает на эту роль звезду Голливуда — Рэйчел Кэмп.

Финикийская схема

События разворачиваются в 1950 году. После очередного покушения миллиардер Анатоль "Жа-Жа" Корда разыскивает дочь-монахиню Лизл, с которой не общался шесть лет. Он поручает ей управление рискованным земельным проектом. Вместе с Лизл в путешествие отправляется ее репетитор, норвежец-энтомолог Бьорн Лунд. В ролях Бенисио Дель Торо, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч и другие.

С вершин до низин

Музыкальный продюсер Дэвид Кинг, которого называют "Царь Давид", оказывается в центре криминальной драмы, когда преступники по ошибке похищают не его сына Трея, а крестника Кайла. Из-за этого Дэвиду приходится столкнуться с темной стороной мира, который он привык контролировать. Главные роли исполнили Дензел Вашингтон, ASAP Rocky и Джеффри Райт.

Альфа

События фильма разворачиваются в конце 80-х в вымышленном городе. 13-летняя Альфа живет с матерью-врачом. Ее дядя Амин болеет загадочной болезнью, которая быстро распространяется по миру. Болезнь постепенно парализует тело, превращая людей в застывшие, словно надгробные статуи, фигуры. После татуировки, сделанной на вечеринке, у знакомых Альфы возникают подозрения, что она также инфицирована.

Дорогая, не надо!

Комедийный детектив рассказывает о следователе, которая пытается решить дело в маленьком калифорнийском городке. Все ниточки ведут ее к странному религиозному культу и его харизматичному лидеру Дрю. Главные роли исполнили Маргарет Кволли, Крис Эванс и Обри Плаза.

Хронология воды

Режиссерский дебют актрисы Кристен Стюарт, основанный на мемуарах Лидии Юкнавич. Фильм показывает историю женщины, которая открывает себя в письме и находит утешение в плавании. Впоследствии она становится учительницей, матерью и известной современной писательницей.

Фільм Хронологія води - фото
Фильм "Хронология воды". Фото: festival-cannes.com

Умри, моя любовь

Супруги Грейс и Джексон покидают Нью-Йорк ради жизни в лесной глуши Монтаны. После рождения сына и постепенного краха отношений Грейс сталкивается с ухудшением психического состояния, а попытки создать свой первый роман оказываются тщетными. В главных ролях Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.

История звука

События разворачиваются во время Первой мировой войны и после нее. Лайонел и Дэвид, бывшие студенты Консерватории Новой Англии, едут в сельскую местность, чтобы записать рассказы, голоса и фольклорные песни местных жителей. В ролях Пол Мескаль, Джош О'Коннор и Крис Купер.

Фільм Історія звуку - фото
Фильм "История звука". Фото: MUBI

Великая Элеонор

После смерти лучшей подруги 94-летняя Элеонора решает изменить жизнь и переезжает из Флориды в Нью-Йорк, где живут ее дочь и внук. Там она заводит дружбу с 19-летней студенткой журналистики Ниной. Режиссерский дебют звезды Голливуда Скарлетт Йоханссон.

Напомним, на Каннском кинофестивале представили фильм о войне в Украине. А также Анджелина Джоли почтила память погибшей украинской писательницы в Каннах.

фильм Каннский кинофестиваль комедия драма подборка
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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