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Новый атмосферный детектив на Netflix покорил зрителей

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Дата публикации 30 мая 2025 13:24
Отдел Q — сюжет сериала, актеры и где смотреть онлайн
Сериал "Отдел Q". Фото: Netflix

На стирминговой площадке Netflix состоялась премьера нового сериала "Отдел нераскрытых дел". Новый атмосферный детектив от создателя "Хода королевы" захватил зрителей.

Новини.LIVE рассказывает о сериале.

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О чем сериал "Отдел Q"

Сериал основан на серии одноименных романов датского писателя Юсси Адлер-Олсена. Сюжет рассказывает о дерзком детективе Карле Морке, который становится новым главой отдела нераскрытых преступлений в Эдинбурге. Вместе со своей эксцентричной командой он берется за дела, которые все считают безнадежными.

Роль Карла Морка исполнил актер Мэтью Гуд. А также к актерскому составу присоединились Хлоя Пирри, Джейми Сивес, Марк Боннар, Алексей Манвелов, Лия Бирн, Кейт Дики, Ширли Хендерсон, Келли Макдональд и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Над созданием сериала работал режиссер и сценарист "Хода королевы" Скотт Фрэнк.

Зрители уже успели поделиться первыми впечатлениями от просмотра сериала в соцсетях.

"Классный и очень атмосферный детектив".

"Очень нравится! Буду ждать еще сезон".

"Крутой каст! Стоит посмотреть".

Первый сезон детектива насчитывает 9 серий, которые уже доступны для просмотра онлайн в украинском дубляже на Netflix.

Напомним, мы рассказывали о 5 напряженных сериалах по мотивам произведений Стивена Кинга. А также предлагаем 10 фильмов Каннского кинофестиваля 2025, которые стоит посмотреть всем.

сериал Netflix Премьера детективные сериалы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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