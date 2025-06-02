Лучшие костюмированные сериалы 2025 года — что посмотреть вечером

Сериал "Гепард". Фото: Netflix

Если вы любите исторические драмы с роскошными костюмами и интригующими сюжетами, эти новые сериалы именно для вас. В них есть все — политические заговоры, запретная любовь, борьба за власть и яркое воспроизведение различных эпох.

Новини.LIVE делится подборкой для вечернего просмотра.

Реклама

Читайте также:

Гепард

Род князя Дона Фабрицио Корбери десятилетиями господствовал над сицилийскими землями, но когда Италию охватывает революция Рисорджименто, мир меняется. Состоятельной семье придется изменить свои взгляды, чтобы приспособиться к радикальным изменениям.

Пособие для юных леди

Елена Бьянда одна из самых талантливых компаньонов в городе и точно знает, как барышне удачно выйти замуж. Ее главный секрет — не нарушать принципов и соблюдать правила. Но когда чувства берут верх, даже самые строгие запреты не действуют.

Дом Давида

Обычный мальчик-пастух Давид живет и не знает, что скоро станет правителем Израиля. Юноша, избранный Богом, должен стать новым царем и повести за собой народ. Но на пути к трону его ждут тяжелые препятствия и решающая битва с тем, кто не хочет уступать власть.

Жестокая любовь

Владелица ночного клуба Рут Эллис привыкла брать от жизни все и полагаться только на себя. Случайная встреча с автогонщиком Дэвидом Блейкли станет решающим событием в ее жизни. Обычная интрижка перерастет в страстную любовь, а затем в убийство.

Ранее мы рассказывали о 5 самых популярных сериалов на Netflix, которые оценили украинцы. А также предлагаем 5 сериалов по мотивам произведений Стивена Кинга.