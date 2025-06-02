Лучшие костюмированные сериалы 2025 года — что посмотреть вечером

4 новых костюмированных сериала с увлекательным сюжетом
Если вы любите исторические драмы с роскошными костюмами и интригующими сюжетами, эти новые сериалы именно для вас. В них есть все — политические заговоры, запретная любовь, борьба за власть и яркое воспроизведение различных эпох.
Новини.LIVE делится подборкой для вечернего просмотра.
Гепард
Род князя Дона Фабрицио Корбери десятилетиями господствовал над сицилийскими землями, но когда Италию охватывает революция Рисорджименто, мир меняется. Состоятельной семье придется изменить свои взгляды, чтобы приспособиться к радикальным изменениям.
Пособие для юных леди
Елена Бьянда одна из самых талантливых компаньонов в городе и точно знает, как барышне удачно выйти замуж. Ее главный секрет — не нарушать принципов и соблюдать правила. Но когда чувства берут верх, даже самые строгие запреты не действуют.
Дом Давида
Обычный мальчик-пастух Давид живет и не знает, что скоро станет правителем Израиля. Юноша, избранный Богом, должен стать новым царем и повести за собой народ. Но на пути к трону его ждут тяжелые препятствия и решающая битва с тем, кто не хочет уступать власть.
Жестокая любовь
Владелица ночного клуба Рут Эллис привыкла брать от жизни все и полагаться только на себя. Случайная встреча с автогонщиком Дэвидом Блейкли станет решающим событием в ее жизни. Обычная интрижка перерастет в страстную любовь, а затем в убийство.
Ранее мы рассказывали о 5 самых популярных сериалов на Netflix, которые оценили украинцы. А также предлагаем 5 сериалов по мотивам произведений Стивена Кинга.
Читайте Новини.LIVE!