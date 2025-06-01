Найпопулярніші серіали Netflix в українському дубляжі — що подивитися

Серіал "Ставка". Фото: Netflix

Українські глядачі активно слідкують за новинками Netflix. Деякі серіали вже стали справжніми хітами та посіли перші місця у ТОПі на стрімінгу.

Новини.LIVE розповідає про п'ятірку найпопулярніших проєктів у рейтингу.

Реклама

Читайте також:

Сирени

Сімона працює асистенкою у заможної світської левиці Мікаели Келл. Однак близькі стосунки дівчини із начальницею неабияк турбують її сестру Девон — вона впевнена, що робота погано на неї впливає. Аби розібратися у всьому Девон приїжджає на вікенд до маєтку Келлів.

Затишок

Сесіль разом із родиною мешкає у заможному передмісті. Одного дня коли в їхніх сусідів зникає хатня робітниця, вона вирішує взятися за пошуки. Але таємниці, які ховають багаті мешканці району, змінять її життя назавжди.

Ставка

У приватній школі Св. Домініка соціальний статус залежить від твоїх навичок грати в азартні ігри. Одного дня у класі з'являється нова учениця Юмеко, яка дивує усіх однокласників своїми навичками. Але вони ще не знають, що її головна ставка — помста.

Любов, смерть і роботи

Четвертий сезон зухвалої антології покаже нові анімаційні історії про страхітливих істот і божевільні несподіванки.

Чотири пори року

Три подружні пари мають чудову традицію — щосезону разом вирушати на відпочинок. Але коли одні із них приймають рішення розлучитися, під загрозою опиняється не лише вікенд, а й багаторічна дружба.

Нагадаємо, ми розповідали про ТОП-10 найочікуваніших серіалів, які вийдуть на екрани в червні.

А також на Netflix набирає популярності новий детективний серіал.