Кращі серіали червня 2025 — Гра в кальмара 3, Ведмідь, Фубар та інші — список

Серіал "Гра в кальмара". Фото: Netflix

Червень обіцяє бути щедрим на серіальні прем'єри. Цього місяця на екрани виходять довгоочікувані продовження та нові проєкти, які варто не пропустити.

Новини.LIVE розповідає, що подивитися у перший місяць літа.

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Король гольфу (1 сезон)

У центрі подій — Прайс Кехілл, колишній зірковий гольфіст, про якого всі забули. Його шлях несподівано перетинається з амбітним новачком Санті Вілером, і разом вони отримують можливість змінити свою долю.

Прем'єра 4 червня.

Джинні й Джорджія (3 сезон)

Головна героїня — підліток Джинні, яка здається зрілішою за свою молоду маму Джорджію, що народила її ще в підлітковому віці. Після років постійних переїздів і втеч від проблем, сім'я нарешті вирішує зупинитися в одному місті та спробувати почати нове життя.

Прем'єра 5 червня.

Без милосердя (1 сезон)

Колишній гангстер після того, як розірвав зв'язки з бандою, буде знову змушений повернутися до злочинного світу. А все заради того, аби відшукати правду про смерть брата та помститися.

Прем'єра 6 червня.

Уцілілі (1 сезон)

Після повернення до рідного міста Кіран Елліотт опиняється в центрі розслідування загадкового вбивства жінки на ім'я Бронте. Трагедія пробуджує у герої болючі спогади про смерть трьох підлітків, яка трапилася 15 років тому.

Прем'єра 6 червня.

Фубар (2 сезон)

Пенсіонер Люк та його донька Емма несподівано дізнаються, що обидва роками працювали в ЦРУ, приховуючи це одне від одного. Тепер їм доведеться не лише виконувати секретні завдання разом, а й спробувати налагодити непрості родинні стосунки.

Прем'єра 12 червня.

Прибережжя (1 сезон)

Життя заможної родини рибалок з Північної Кароліни перетворюється на кримінальну драму, коли їхня імперія опиняється на межі краху. Щоб врятувати сім'ю та бізнес їм доведеться зануритися у темні води злочинного світу.

Прем'єра 19 червня.

Залізне серце (1 сезон)

Мінісеріал розгортається незадовго після подій фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" і продовжує історію нової героїні всесвіту Marvel — Рірі Вільямс. Геніальна винахідниця з Чикаго, яка створила власний бронекостюм, повертається додому та об'єднується з месником Паркером Роббінсом, також відомим як Каптур.

Прем'єра 24 червня.

Ведмідь (4 сезон)

Молодий шеф-кухар високої кухні Кармен "Кармі" Берзатто повертається з Нью-Йорка до рідного Чикаго, аби врятувати сімейний заклад — маленьку забігайлівку The Beef, що дісталась йому після смерті брата. Однак замість стабільної кухні йому доводиться мати справу з боргами, хаосом у ресторані та командою, яка опирається будь-яким змінам.

Прем'єра 25 червня.

Зворотній відлік (1 сезон)

Детектив поліції Лос-Анджелеса Марк Мічам стає частиною секретної оперативної групи, що об’єднує агентів під прикриттям з різних силових структур. Розслідуючи вбивство працівника Департаменту внутрішньої безпеки, команда виходить на слід небезпечної змови, яка загрожує життю мільйонів.

Прем'єра 25 червня.

Гра в кальмара (3 сезон)

Фінальний сезон популярного південнокорейського серіалу стартує з моменту, на якому завершився попередній. Після невдалої спроби дістатися до командного пункту, Сон Гі Хуну та іншим уцілілим доведеться знову зіткнутися з жорстокими випробуваннями у смертельній грі.

Прем'єра 27 червня.

Нагадаємо, Netflix показав перший тизер нової детективної комедії. А також стала відома дата прем'єри нового серіалу від творця "Паперового будинку.