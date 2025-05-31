Лучшие сериалы июня 2025 — Игра в кальмара 3, Медведь, Фубар и другие — список

Сериал "Игра в кальмара". Фото: Netflix

Июнь обещает быть щедрым на сериальные премьеры. В этом месяце на экраны выходят долгожданные продолжения и новые проекты, которые стоит не пропустить.

Новини.LIVE рассказывает, что посмотреть в первый месяц лета.

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Король гольфа (1 сезон)

В центре событий — Прайс Кэхилл, бывший звездный гольфист, о котором все забыли. Его путь неожиданно пересекается с амбициозным новичком Санти Уилером, и вместе они получают возможность изменить свою судьбу.

Премьера 4 июня.

Джинни и Джорджия (3 сезон)

Главная героиня — подросток Джинни, которая кажется зрелее своей молодой мамы Джорджии, родившей ее еще в подростковом возрасте. После лет постоянных переездов и бегства от проблем, семья наконец решает остановиться в одном городе и попытаться начать новую жизнь.

Премьера 5 июня.

Без милосердия (1 сезон)

Бывший гангстер после того, как разорвал связи с бандой, будет снова вынужден вернуться в преступный мир. А все ради того, чтобы отыскать правду о смерти брата и отомстить.

Премьера 6 июня.

Уцелевшие (1 сезон)

После возвращения в родной город Киран Эллиотт оказывается в центре расследования загадочного убийства женщины по имени Бронте. Трагедия пробуждает в герое болезненные воспоминания о смерти трех подростков, которая случилась 15 лет назад.

Премьера 6 июня.

Фубар (2 сезон)

Пенсионер Люк и его дочь Эмма неожиданно узнают, что оба годами работали в ЦРУ, скрывая это друг от друга. Теперь им придется не только выполнять секретные задания вместе, но и попытаться наладить непростые семейные отношения.

Премьера 12 июня.

Прибрежье (1 сезон)

Жизнь состоятельной семьи рыбаков из Северной Каролины превращается в криминальную драму, когда их империя оказывается на грани краха. Чтобы спасти семью и бизнес им придется окунуться в темные воды преступного мира.

Премьера 19 июня.

Железное сердце (1 сезон)

Мини-сериал разворачивается незадолго после событий фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" и продолжает историю новой героини вселенной Marvel — Рири Уильямс. Гениальная изобретательница из Чикаго, которая создала собственный бронекостюм, возвращается домой и объединяется с мстителем Паркером Роббинсом, также известным как Каптур.

Премьера 24 июня.

Медведь (4 сезон)

Молодой шеф-повар высокой кухни Кармен "Карми" Берзатто возвращается из Нью-Йорка в родной Чикаго, чтобы спасти семейное заведение — маленькую забегаловку The Beef, доставшуюся ему после смерти брата. Однако вместо стабильной кухни ему приходится иметь дело с долгами, хаосом в ресторане и командой, которая сопротивляется любым изменениям.

Премьера 25 июня.

Обратный отсчет (1 сезон)

Детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Мичам становится частью секретной оперативной группы, объединяющей агентов под прикрытием из разных силовых структур. Расследуя убийство сотрудника Департамента внутренней безопасности, команда выходит на след опасного заговора, который угрожает жизни миллионов.

Премьера 25 июня.

Игра в кальмара (3 сезон)

Финальный сезон популярного южнокорейского сериала стартует с момента, на котором завершился предыдущий. После неудачной попытки добраться до командного пункта, Сон Ги Хуну и другим выжившим придется снова столкнуться с жестокими испытаниями в смертельной игре.

Премьера 27 июня.

Напомним, Netflix показал первый тизер новой детективной комедии. А также стала известна дата премьеры нового сериала от создателя "Бумажного дома.