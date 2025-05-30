Клуб убивств по четвергах — тизер і дата виходу фільму

Фільм "Клуб убивств по четвергах". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix продовжує тішити глядачів новинками. Незабаром на екрани вийде новий детективний фільм "Клуб убивств по четвергах".

На YouTube вийшов перший відеоанонс стрічки.

Реклама

Читайте також:

"Клуб убивств по четвергах" — тизер і дата прем'єри

Детективна комедія заснована на однойменному романі британського письменника та телеведучого Річарда Османа. Сюжет розгортається навколо незвичної четвірки мешканців будинку для літніх людей Куперс-Чейз — колишньої медсестри Джойс, психіатра Ібрагіма, профспілкового лідера Рона та ексшпигунки Елізабет. Щочетверга вони збираються разом, щоб розв'язати старі нерозкриті злочини. Але одного дня у Куперс-Чейз стається справжнє вбивство. Тепер просте захопленням, перетворюється на справжнє розслідування — і тепер літнім детективам доведеться випробувати свої навички в реальному житті.

Головні ролі у фільмі виконали Пірс Броснан, Гелен Міррен, Бен Кінґслі та Селія Імрі.

Актори фільму "Клуб убивств по четвергах". Фото: Netflix

Режисером стрічки виступив Кріс Коламбус, відомий своїми фільмами "Сам удома", "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Ніч у музеї" тощо.

Прем'єра фільму відбудеться на стрімінгу 28 серпня 2025 року.

Нагадаємо, Netflix анонсував новий трилер від творця "Паперового будинку". А також ми писали, що Ґай Річі запрем'єрив новий пригодницький детектив.