Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Кіно Netflix захопив тизером нової детективної комедії — коли прем'єра

Netflix захопив тизером нової детективної комедії — коли прем'єра

Ua en ru
Дата публікації: 30 травня 2025 18:28
Клуб убивств по четвергах — тизер і дата виходу фільму
Фільм "Клуб убивств по четвергах". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix продовжує тішити глядачів новинками. Незабаром на екрани вийде новий детективний фільм "Клуб убивств по четвергах".

На YouTube вийшов перший відеоанонс стрічки.

Реклама
Читайте також:

"Клуб убивств по четвергах" — тизер і дата прем'єри

Детективна комедія заснована на однойменному романі британського письменника та телеведучого Річарда Османа. Сюжет розгортається навколо незвичної четвірки мешканців будинку для літніх людей Куперс-Чейз — колишньої медсестри Джойс, психіатра Ібрагіма, профспілкового лідера Рона та ексшпигунки Елізабет. Щочетверга вони збираються разом, щоб розв'язати старі нерозкриті злочини. Але одного дня у Куперс-Чейз стається справжнє вбивство. Тепер просте захопленням, перетворюється на справжнє розслідування — і тепер літнім детективам доведеться випробувати свої навички в реальному житті.

Головні ролі у фільмі виконали Пірс Броснан, Гелен Міррен, Бен Кінґслі та Селія Імрі.

Клуб убивств по четвергах - фото
Актори фільму "Клуб убивств по четвергах". Фото: Netflix

Режисером стрічки виступив Кріс Коламбус, відомий своїми фільмами "Сам удома", "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Ніч у музеї" тощо.

Прем'єра фільму відбудеться на стрімінгу 28 серпня 2025 року.

Нагадаємо, Netflix анонсував новий трилер від творця "Паперового будинку". А також ми писали, що Ґай Річі запрем'єрив новий пригодницький детектив.

Netflix фільм трейлер Прем'єра комедія
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /