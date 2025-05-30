Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Кино Netflix показал тизер новой детективной комедии — когда премьера

Netflix показал тизер новой детективной комедии — когда премьера

Ua en ru
Дата публикации 30 мая 2025 18:28
Клуб убийств по четвергам — тизер и дата выхода фильма
Фильм "Клуб убийств по четвергам". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продолжает радовать зрителей новинками. Вскоре на экраны выйдет новый детективный фильм "Клуб убийств по четвергам".

На YouTube вышел первый видеоанонс ленты.

Реклама
Читайте также:

"Клуб убийств по четвергам" — тизер и дата премьеры

Детективная комедия основана на одноименном романе британского писателя и телеведущего Ричарда Османа. Сюжет разворачивается вокруг необычной четверки жителей дома престарелых Куперс-Чейз — бывшей медсестры Джойс, психиатра Ибрагима, профсоюзного лидера Рона и экс-шпионки Элизабет. Каждый четверг они собираются вместе, чтобы решить старые нераскрытые преступления. Но однажды в Куперс-Чейз происходит настоящее убийство. Теперь простое увлечением, превращается в настоящее расследование — и теперь пожилым детективам придется испытать свои навыки в реальной жизни.

Главные роли в фильме исполнили Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри.

Клуб убивств по четвергах - фото
Актеры фильма "Клуб убийств по четвергам". Фото: Netflix

Режиссером ленты выступил Крис Коламбус, известный своими фильмами "Один дома", "Гарри Поттер и философский камень", "Ночь в музее" и др.

Премьера фильма состоится на стриминге 28 августа 2025 года.

Напомним, Netflix анонсировал новый триллер от создателя "Бумажного дома". А также мы писали, что Гай Ричи запремьерил новый приключенческий детектив.

Netflix фильм трейлер Премьера комедия
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /