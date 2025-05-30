Клуб убийств по четвергам — тизер и дата выхода фильма

Netflix показал тизер новой детективной комедии — когда премьера
Стриминговый сервис Netflix продолжает радовать зрителей новинками. Вскоре на экраны выйдет новый детективный фильм "Клуб убийств по четвергам".
На YouTube вышел первый видеоанонс ленты.
"Клуб убийств по четвергам" — тизер и дата премьеры
Детективная комедия основана на одноименном романе британского писателя и телеведущего Ричарда Османа. Сюжет разворачивается вокруг необычной четверки жителей дома престарелых Куперс-Чейз — бывшей медсестры Джойс, психиатра Ибрагима, профсоюзного лидера Рона и экс-шпионки Элизабет. Каждый четверг они собираются вместе, чтобы решить старые нераскрытые преступления. Но однажды в Куперс-Чейз происходит настоящее убийство. Теперь простое увлечением, превращается в настоящее расследование — и теперь пожилым детективам придется испытать свои навыки в реальной жизни.
Главные роли в фильме исполнили Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри.
Режиссером ленты выступил Крис Коламбус, известный своими фильмами "Один дома", "Гарри Поттер и философский камень", "Ночь в музее" и др.
Премьера фильма состоится на стриминге 28 августа 2025 года.
Напомним, Netflix анонсировал новый триллер от создателя "Бумажного дома". А также мы писали, что Гай Ричи запремьерил новый приключенческий детектив.
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