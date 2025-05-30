Бункер мільярдерів Netflix — трейлер і дата виходу серіалу

Серіал "Бункер мільярдерів". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер нового серіалу "Бункер мільярдерів". Кримінальний трилер від творців "Паперового будинку" вийде на екрани вже цієї осені.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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За сюжетом серіалу людство перебуває на порозі Третьої світової війни. Щоб врятуватися купка мільярдерів вирішує сховатися у розкішному бункері. Але у закритому просторі важко приховати старі образи, ворожнечу та нові маніпуляції.

Ролі у серіалі виконали Мірен Ібарґурен, Хоакін Фурріель, Наталія Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Ґуайяр, Пау Сімон, Алісія Фалько, Августіна Візіо, Алекс Вільясан та інші.

Трилер "Бункер мільярдерів". Фото: Netflix

Одним із авторів трилеру виступив іспанський письменник і режисер Алекс Піна — автор гучного серіалу "Паперовий будинок", який став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Також до команди приєдналася Естер Мартінес Лобату, яка працювала над серіалом "Берлін", який є спін-оффом "Паперового будинку".

Прем'єра "Бункеру мільярдерів" запланована на 19 вересня 2025 року.

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