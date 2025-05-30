Бункер миллиардеров Netflix - трейлер и дата выхода сериала

Новый сериал от создателя "Бумажного дома" — первый трейлер
Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового сериала "Бункер миллиардеров". Криминальный триллер от создателей "Бумажного дома" выйдет на экраны уже этой осенью.
Новини.LIVE рассказывает подробности.
"Бункер миллиардеров" — трейлер и дата премьеры
По сюжету сериала человечество находится на пороге Третьей мировой войны. Чтобы спастись кучка миллиардеров решает спрятаться в роскошном бункере. Но в закрытом пространстве трудно скрыть старые обиды, вражду и новые манипуляции.
Роли в сериале исполнили Мирен Ибаргурен, Хоакин Фурриэль, Наталья Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Гуайяр, Пау Симон, Алисия Фалько, Августина Визио, Алекс Вильясан и другие.
Одним из авторов триллера выступил испанский писатель и режиссер Алекс Пина - автор нашумевшего сериала "Бумажный дом", который стал одним из самых успешных проектов Netflix. Также к команде присоединилась Эстер Мартинес Лобату, которая работала над сериалом "Берлин", который является спин-оффом "Бумажного дома".
Премьера "Бункера миллиардеров" запланирована на 19 сентября 2025 года.
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