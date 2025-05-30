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Новый сериал от создателя "Бумажного дома" — первый трейлер

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Дата публикации 30 мая 2025 16:41
Бункер миллиардеров Netflix - трейлер и дата выхода сериала
Сериал "Бункер миллиардеров". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового сериала "Бункер миллиардеров". Криминальный триллер от создателей "Бумажного дома" выйдет на экраны уже этой осенью.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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По сюжету сериала человечество находится на пороге Третьей мировой войны. Чтобы спастись кучка миллиардеров решает спрятаться в роскошном бункере. Но в закрытом пространстве трудно скрыть старые обиды, вражду и новые манипуляции.

Роли в сериале исполнили Мирен Ибаргурен, Хоакин Фурриэль, Наталья Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Гуайяр, Пау Симон, Алисия Фалько, Августина Визио, Алекс Вильясан и другие.

Серіал Бункер мільярдерів - фото
Триллер "Бункер миллиардеров". Фото: Netflix

Одним из авторов триллера выступил испанский писатель и режиссер Алекс Пина - автор нашумевшего сериала "Бумажный дом", который стал одним из самых успешных проектов Netflix. Также к команде присоединилась Эстер Мартинес Лобату, которая работала над сериалом "Берлин", который является спин-оффом "Бумажного дома".

Премьера "Бункера миллиардеров" запланирована на 19 сентября 2025 года.

Напомним, в сети набирает популярность новый детективный сериал от Netflix. А также мы делились подборкой сериалов по романам Стивена Кинга.

сериал Netflix трейлер Премьера триллеры
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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