Самые популярные сериалы Netflix в украинском дубляже — что посмотреть

5 самых популярных сериалов Netflix, которые покорили украинцев
Украинские зрители активно следят за новинками Netflix. Некоторые сериалы уже стали настоящими хитами и заняли первые места в ТОПе на стриминге.
Новини.LIVE рассказывает о пятерке самых популярных проектов в рейтинге.
Сирены
Симона работает ассистентом у состоятельной светской львицы Микаэлы Келл. Однако близкие отношения девушки с начальницей изрядно беспокоят ее сестру Девон — она уверена, что работа плохо на нее влияет. Чтобы разобраться во всем Девон приезжает на уикенд в поместье Келлов.
Тайны по соседству
Сесиль вместе с семьей живет в богатом пригороде. Однажды когда у их соседей исчезает домработница, она решает взяться за поиски. Но тайны, которые скрывают богатые жители района, изменят ее жизнь навсегда.
Ставка
В частной школе Св. Доминика социальный статус зависит от твоих навыков играть в азартные игры. Однажды в классе появляется новая ученица Юмеко, которая удивляет всех одноклассников своими навыками. Но они еще не знают, что ее главная ставка - месть.
Любовь, смерть и работы
Четвертый сезон дерзкой антологии покажет новые анимационные истории об ужасающих существах и сумасшедших неожиданностях.
Четыре времени года
Три супружеские пары имеют замечательную традицию - каждый сезон вместе отправляться на отдых. Но когда одни из них принимают решение расстаться, под угрозой оказывается не только уикенд, но и многолетняя дружба.
Напомним, мы рассказывали о ТОП-10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут на экраны в июне.
А также на Netflix набирает популярность новый детективный сериал.
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