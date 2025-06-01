Самые популярные сериалы Netflix в украинском дубляже — что посмотреть

Сериал "Ставка". Фото: Netflix

Украинские зрители активно следят за новинками Netflix. Некоторые сериалы уже стали настоящими хитами и заняли первые места в ТОПе на стриминге.

Новини.LIVE рассказывает о пятерке самых популярных проектов в рейтинге.

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Ставка

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