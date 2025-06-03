Найпопулярніші фільми на Netflix — що подивитися ввечері

Фільм "Відпустка наосліп". Фото: Netflix

Українські фільми продовжують завойовувати серця глядачів. Дві романтичні комедії з вітчизняними зірками стали хітами у щотижневому рейтингу Netflix.

Новини.LIVE розповідає, які ще фільми у ТОП.

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Відпустка наосліп

Успішна бізнес-леді Анна за збігом обставин потрапляє на відпочинок не до розкішного спа-курорту, а до маленького будиночку в серці Карпат. Анна вже майже змирилася із випадковістю, але раптом до будинку повертається його власник — військовий Назар, який не дуже радий бачити гостю.

Бабуні

Після смерті матері Джо Скаравелла вирішує вшанувати її пам'ять, відкривши сімейний ресторан. Але готувати у ньому будуть не професійні кухарі, а справжні італійські бабуні, які як ніхто знаються на домашніх та затишних стравах.

Песики

Яна змогла побудувати успішну кар'єру, але в особистому житті їй не щастить. А все через прокляття, яке перетворює її залицяльників на собак. Виправити це зможе лише справжнє кохання.

Вулиця страху: Королева випускного

Випускний-1988 у школі Шейдісайд мав стати особливою подією. Але вибори королеви балу перетворюються на смертельні перегони, коли претендентки на корону гинуть одна за одною.

Спустошення

Після провалу операції із викриття наркоторгівлі детектив Вокер опиняється у скрутному становищі. Він стає частиною великої змови і тепер мусить врятувати сина впливового політика від наркозлодіїв. Однак чим більше він занурюється в справу, тим більше брудних секретів дізнається.

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