Дивні дива 5 сезон — дата виходу — відео

Постер "Дивні дива". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті голосив дату виходу п'ятого сезону серіалу "Дивні дива". Шанувальники чекали на нові епізоди три роки.

На YouTube вийшов відеоанонс майбутнього сезону.

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П'ятий сезон науково-фантастичного серіалу стане фінальним та покаже, чим завершилися містична історія в містечку Гокінс штату Індіана. Головним героям доведеться знову об'єднатися та прикласти усі зусилля, щоб подолати Векну та інших монстрів Вивороту.

До акторського складу знову приєднаються Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон, Джо Кірі, Мая Гоук, Прія Ферґюсон, Бретт Ґельман, Кара Буоно та Джеймі Кемпбелл Бовер. До головних персонажів також долучилася Емібет Мак-Налті, а Лінда Гамільтон дебютує у серіалі в поки що таємничій ролі.

Сезон буде розділений на три томи. Перша частина вийде на екрани 27 листопада, друга — 26 грудня, а фінал глядачі побачать 1 січня.

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