Дивні дива 5 сезон - дата выхода - видео

Постер "Очень странные дела". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix наконец объявил дату выхода пятого сезона сериала "Очень странные дела". Поклонники ждали новых эпизодов три года.

На YouTube вышел видеоанонс предстоящего сезона.

Реклама

Читайте также:

Когда премьера 5 сезона сериала "Очень странные дела"

Пятый сезон научно-фантастического сериала станет финальным и покажет, чем завершились мистическая история в городке Хокинс штата Индиана. Главным героям придется снова объединиться и приложить все усилия, чтобы преодолеть Векну и других монстров Изнанки.

К актерскому составу снова присоединятся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталья Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Прия Фергюсон, Бретт Гельман, Кара Буоно и Джейми Кэмпбелл Бовер. К главным персонажам также присоединилась Эмибет Мак-Налти, а Линда Гамильтон дебютирует в сериале в пока что таинственной роли.

Сезон будет разделен на три тома. Первая часть выйдет на экраны 27 ноября, вторая — 26 декабря, а финал зрители увидят 1 января.

Напомним, в сети появился отрывок первой серии нового сезона "Уэнздей". А также мы рассказывали о 10 самых ожидаемых сериалах, которые выйдут на экраны в июне.