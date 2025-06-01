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Венздей 2 — у мережі з'явився уривок першої серії нового сезону

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Дата публікації: 1 червня 2025 16:44
Венздей 2 — Netflix показав уривок першої серії — відео
Серіал "Венздей". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix продовжує інтригувати фанатів кадрами з другого сезону серіалу "Венздей". Глядачам показали перші хвилини нової серії.

Уривок опублікували на YouTube стрімнігу.

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У першому уривку глядачі побачили нове розслідування, за яке взялася головна героїня. Венздей спробує вивести на чисту воду невловимого серійного вбивцю, відомого як Канзаський Скальпер. А також разом зі своїми друзями знову зануриться у моторошні таємниці Академії Невермор.

Перша частина другого сезону вийде на екрани вже 6 серпня, а друга частина — 3 вересня.

Дженна Ортега повертається до своєї головної ролі Седлі Аддамс разом із Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортисії, Луїсом Гусманом у ролі Гомеса, Айзеком Ордонезом у ролі Пагслі, Фредом Армісеном у ролі дядька Фестера, Джоанною Ламлі у ролі Бабусі та Юнасом Суотамо у ролі Ларча.

Раніше ми розповідали про 10 найочікуваніших серіалів червня. А також зірка "Кінґсмена" з'явився у трейлері нової кримінальної драми.

серіал Netflix Серіал "Венздей" трейлер Прем'єра
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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