Дим 2025 — трейлер і дата виходу серіалу

Серіал "Дим". Фото: Apple TV+

Стрімінговий сервіс Apple TV+ анонсував новий серіал "Дим". Кримінальна драма із Тероном Еджертоном та Джерні Смоллетт у головних ролях вийде на екрани цього місяця.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Кримінальна драма розповість про двох детективів, які ведуть розслідування загадкових підпалів. Їм необхідно знайти двох паліїв, які стоять за злочинами.

Головні ролі у серіалі виконали зірка "Кінґсмена" та "Рокетмена" Терон Еджертон та Джерні Смоллетт, відома за роллю Чорної Канарки у "Хижих пташках". Також до касту приєдналися Джон Легуізамо, Рейф Сполл, Грер Кіннір, Анна Кламскі та інші.

Кадр з серіалу "дим". Фото: Apple TV+

Автором серіалу виступив письменник та сценарист Денніс Ліхейн, який разом Тероном Еджертоном та Грером Кінніром працював над драмою "Чорний птах". На основі його творів були зняті фільми "Острів проклятих", "Таємнича річка" та "Прощавай, люба, прощавай".

Мінісеріал буде налічувати 9 епізодів. Прем'єра кримінальної драми відбудеться 27 червня.

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