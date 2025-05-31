Дым 2025 - трейлер и дата выхода сериала

Сериал "Дым". Фото: Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал новый сериал "Дым". Криминальная драма с Тероном Эджертоном и Джерни Смоллетт в главных ролях выйдет на экраны в этом месяце.

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Криминальная драма расскажет о двух детективах, которые ведут расследование загадочных поджогов. Им необходимо найти двух поджигателей, которые стоят за преступлениями.

Главные роли в сериале исполнили звезда "Кингсмена" и "Рокетмена" Тэрон Эджертон и Джерни Смоллетт, известная по роли Черной Канарейки в "Хищных птицах". Также к касту присоединились Джон Легуизамо, Рэйф Сполл, Грер Киннир, Анна Кламски и другие.

Кадр из сериала "Дым". Фото: Apple TV+

Автором сериала выступил писатель и сценарист Деннис Лихейн, который вместе с Тероном Эджертоном и Грером Кинниром работал над драмой "Черная птица". На основе его произведений были сняты фильмы "Остров проклятых", "Таинственная река" и "Прощай, дорогая, прощай".

Мини-сериал будет насчитывать 9 эпизодов. Премьера криминальной драмы состоится 27 июня.

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