Уэнздей 2 — Netflix показал отрывок первой серии — видео

Сериал "Уэнздей". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продолжает интриговать фанатов кадрами из второго сезона сериала "Уэнздей". Зрителям показали первые минуты новой серии.

Отрывок опубликовали на YouTube стримнига.

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В первом отрывке зрители увидели новое расследование, за которое взялась главная героиня. Уэнздей попытается вывести на чистую воду неуловимого серийного убийцу, известного как Канзасский Скальпер. А также вместе со своими друзьями снова погрузится в жуткие тайны Академии Невермор.

Первая часть второго сезона выйдет на экраны уже 6 августа, а вторая часть — 3 сентября.

Дженна Ортега возвращается к своей главной роли Седли Аддамс вместе с Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортисии, Луисом Гусманом в роли Гомеса, Айзеком Ордонезом в роли Пагсли, Фредом Армисеном в роли дяди Фестера, Джоанной Ламли в роли Бабушки и Юнасом Суотамо в роли Ларча.

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