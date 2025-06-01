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Уэнздей 2 — в сети появился отрывок первой серии нового сезона

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Дата публикации 1 июня 2025 16:44
Уэнздей 2 — Netflix показал отрывок первой серии — видео
Сериал "Уэнздей". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продолжает интриговать фанатов кадрами из второго сезона сериала "Уэнздей". Зрителям показали первые минуты новой серии.

Отрывок опубликовали на YouTube стримнига.

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В первом отрывке зрители увидели новое расследование, за которое взялась главная героиня. Уэнздей попытается вывести на чистую воду неуловимого серийного убийцу, известного как Канзасский Скальпер. А также вместе со своими друзьями снова погрузится в жуткие тайны Академии Невермор.

Первая часть второго сезона выйдет на экраны уже 6 августа, а вторая часть — 3 сентября.

Дженна Ортега возвращается к своей главной роли Седли Аддамс вместе с Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортисии, Луисом Гусманом в роли Гомеса, Айзеком Ордонезом в роли Пагсли, Фредом Армисеном в роли дяди Фестера, Джоанной Ламли в роли Бабушки и Юнасом Суотамо в роли Ларча.

Ранее мы рассказывали о 10 самых ожидаемых сериалов июня. А также звезда "Кингсмена" появился в трейлере новой криминальной драмы.

сериал Netflix Сериал "Уэнздей" трейлер Премьера
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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