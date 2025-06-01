Уэнздей 2 — Netflix показал отрывок первой серии — видео

Уэнздей 2 — в сети появился отрывок первой серии нового сезона
Стриминговый сервис Netflix продолжает интриговать фанатов кадрами из второго сезона сериала "Уэнздей". Зрителям показали первые минуты новой серии.
Отрывок опубликовали на YouTube стримнига.
Netflix показал первые шесть минут "Уэнздей 2"
В первом отрывке зрители увидели новое расследование, за которое взялась главная героиня. Уэнздей попытается вывести на чистую воду неуловимого серийного убийцу, известного как Канзасский Скальпер. А также вместе со своими друзьями снова погрузится в жуткие тайны Академии Невермор.
Первая часть второго сезона выйдет на экраны уже 6 августа, а вторая часть — 3 сентября.
Дженна Ортега возвращается к своей главной роли Седли Аддамс вместе с Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортисии, Луисом Гусманом в роли Гомеса, Айзеком Ордонезом в роли Пагсли, Фредом Армисеном в роли дяди Фестера, Джоанной Ламли в роли Бабушки и Юнасом Суотамо в роли Ларча.
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