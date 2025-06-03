Франкенштайн 2025 — перший тизер і дата виходу

Фільм "Франкенштайн". Фото: Netflix

Цього року стрімінговий сервіс Netflix потішить глядачів великою кількістю нових фільмів, серед яких і екранізація роману Мері Шеллі "Франкенштайн". Стрічка вийде на екрани вже цієї осені.

На YouTube вийшов перший відеоанонс науково-фантастичного горору.

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Сюжет фільму стане адаптацією всесвітньо відомого готичного роману "Франкенштайн, або Сучасний Прометей". Він розповість про егоїстичного вченого Віктора Франкенштейна, одержимого ідеєю оживити монстра-гіганта, якого він створив. Моторошний експеримент виходить з-під контролю і тепер один з них має померти.

Режисером стрічки став оскароносний режисер Ґільєрмо дель Торо, відомий своїми фільмами "Лабиринт Фавна" та "Форма води".

Ролі у новій адаптації виконали Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Мія Ґот, Фелікс Каммерер, Чарлз Денс і Крістоф Вальц.

Прем'єра фільму запланована на листопад 2025 року, однак точна дата поки що невідома.

Нагадаємо, Netflix оголосив дату прем'єри "Ножі наголо 3" та показав перший тизер. А також вийшов новий трейлер фінального сезону "Гри в кальмара".