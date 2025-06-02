Ножі наголо 3 Прокинься, мерцю — перший тизер і дата виходу

Фільм "Ножі наголо: Прокинься, мерцю". Netflix

Глядачі вже в очікуванні нової частини детективної франшизи "Ножі наголо". Стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу стрічки та екрани та показав перші кадри.

Відеоанонс з'явився на YouTube.

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У третьому фільму франшизи талановитий детектив Бенуа Бланка знову візьметься за розслідування загадкового вбивства. Нова справа виявиться ще більш заплутаною та ще більш небезпечною, але діяти доведеться швидко.

До головної ролі уважного детектива знову повернувся Денієл Крейґ. Також у стрічці глядачі побачать Керрі Вашингтон, Глен Клоуз, Ендрю Скотта, Джоша О'Коннора, Мілу Куніс, Джеремі Реннера, Кейлі Спейні, Томаса Черча та інших зірок.

Творці фільму зберегли загадку навіть в тизері та зашифрували дату прем'єри римськими цифрами — XII.XII.MMXXV (12.12.2025).

Нагадаємо, Netflix заінтригував новим трейлером 3 сезону "Гри в кальмара". А також стала відома дата прем'єри 5 сезону "Дивних див".