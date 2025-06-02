Достать ножи 3 Проснись, мертвец — первый тизер и дата выхода

Вышел первый тизер новой части "Достать ножи" — когда премьера
Зрители уже в ожидании новой части детективной франшизы "Достать ножи". Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода ленты на экраны и показал первые кадры.
Видеоанонс появился на YouTube.
"Достать ножи: Проснись, мертвец" — первый тизер и дата премьеры
В третьем фильме франшизы талантливый детектив Бенуа Бланка снова возьмется за расследование загадочного убийства. Новое дело окажется еще более запутанным и еще более опасным, но действовать придется быстро.
К главной роли внимательного детектива снова вернулся Дэниел Крейг. Также в ленте зрители увидят Кэрри Вашингтон, Глен Клоуз, Эндрю Скотта, Джоша О'Коннора, Милу Кунис, Джереми Реннера, Кейли Спейни, Томаса Черча и других звезд.
Создатели фильма сохранили загадку даже в тизере и зашифровали дату премьеры римскими цифрами — XII.XII.MMXXV (12.12.2025).
Напомним, Netflix заинтриговал новым трейлером 3 сезона "Игры в кальмара". А также стала известна дата премьеры 5 сезона "Очень странных дел".
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