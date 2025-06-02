Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Кіно Новий трейлер "Гри в кальмара" заінтригував мережу

Новий трейлер "Гри в кальмара" заінтригував мережу

Ua en ru
Дата публікації: 2 червня 2025 11:01
Гра в кальмара 3 сезон — новий трейлер і дата виходу
Серіал "Гра в кальмара". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix потішив шанувальників трейлером серіалу "Гри в кальмара". Фінальний третій сезон вийде на екрани вже наприкінці червня.

Новий трейлер з'явився на YouTube-каналі стрімінгу. 

Реклама
Читайте також:

"Гра в кальмара 3" — новий трейлер і дата прем'єри

Після фіналу другого сезону гравець 456 Гі Хун опиниться у скрутному становищі. Однак гра буде тривати і кожен наступний раунд буде жорстокішим за попередній. Гравцям, що виживуть, доведеться приймати рішення на вагу життя. Тим часом Фронтмен прийматиме поважних гостей на грі, а його брат Джун Хо продовжить пошуки таємного острова, не знаючи про зрадника на кораблі.

До своїх ролей у драмі повернуться  Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Ві Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхве Гук Хий, Лі Девід, Но Дже Вон і Чон Сок Хо, а також на глядачів чекає особлива поява Пак Хі Суна.

Прем'єра фінального сезону відбудеться вже 27 червня на Netflix.

Раніше у мережі з'явився уривок першої серії нового сезону "Венздей". А також Netflix оголосив дату прем'єри 5 сезону "Дивних див".

серіал Netflix Гра в кальмара трейлер Прем'єра
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /