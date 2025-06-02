Игра в кальмара 3 сезон — новый трейлер и дата выхода

Сериал "Игра в кальмара". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix порадовал поклонников трейлером сериала "Игры в кальмара". Финальный третий сезон выйдет на экраны уже в конце июня.

Новый трейлер появился на YouTube-канале стриминга.

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После финала второго сезона игрок 456 Ги Хун окажется в затруднительном положении. Однако игра будет продолжаться и каждый следующий раунд будет жесточе предыдущего. Игрокам, которые выживут, придется принимать решения на вес жизни. Тем временем Фронтмен будет принимать почетных гостей на игре, а его брат Джун Хо продолжит поиски тайного острова, не зная о предателе на корабле.

К своим ролям в драме вернутся Ли Чон Че, Ли Бён Хон, Им Си Ван, Кан Ха Ноль, Ви Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сим, Чо Ю Ри, Чхве Гук Хый, Ли Дэвид, Но Дже Вон и Чон Сок Хо, а также зрителей ждет особое появление Пак Хи Суна.

Премьера финального сезона состоится уже 27 июня на Netflix.

Ранее в сети появился отрывок первой серии нового сезона "Уэнздей". А также Netflix объявил дату премьеры 5 сезона "Очень странных дел".