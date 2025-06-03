Франкенштейн 2025 — первый тизер и дата выхода

Netflix показал тизер долгожданного фильма "Франкенштейн"
В этом году стриминговый сервис Netflix порадует зрителей большим количеством новых фильмов, среди которых и экранизация романа Мэри Шелли "Франкенштейн". Лента выйдет на экраны уже этой осенью.
На YouTube вышел первый видеоанонс научно-фантастического хоррора.
"Франкенштейн" — первый тизер и дата премьеры
Сюжет фильма станет адаптацией всемирно известного готического романа "Франкенштейн, или Современный Прометей". Он расскажет об эгоистичном ученом Викторе Франкенштейне, одержимого идеей оживить монстра-гиганта, которого он создал. Жуткий эксперимент выходит из-под контроля и теперь один из них должен умереть.
Режиссером ленты стал оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, известный своими фильмами "Лабиринт Фавна" и "Форма воды".
Роли в новой адаптации исполнили Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Мия Гот, Феликс Каммерер, Чарлз Дэнс и Кристоф Вальц.
Премьера фильма запланирована на ноябрь 2025 года, однако точная дата пока неизвестна.
Напомним, Netflix объявил дату премьеры "Достать ножи 3" и показал первый тизер. А также вышел новый трейлер финального сезона "Игры в кальмара".
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