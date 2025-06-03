Самые популярные фильмы на Netflix — что посмотреть вечером

Фильм "Отпуск вслепую". Фото: Netflix

Украинские фильмы продолжают завоевывать сердца зрителей. Две романтические комедии с отечественными звездами стали хитами в еженедельном рейтинге Netflix.

Новини.LIVE рассказывает, какие еще фильмы в ТОП.

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Отпуск вслепую

Успешная бизнес-леди Анна по стечению обстоятельств попадает на отдых не на роскошный спа-курорт, а в маленький домик в сердце Карпат. Анна уже почти смирилась со случайностью, но вдруг в дом возвращается его владелец — военный Назар, который не очень рад видеть гостью.

Бабушки

После смерти матери Джо Скаравелла решает почтить ее память, открыв семейный ресторан. Но готовить в нем будут не профессиональные повара, а настоящие итальянские бабушки, которые как никто знают толк в домашних и уютных блюдах.

Собачки

Яна смогла построить успешную карьеру, но в личной жизни ей не везет. А все из-за проклятия, которое превращает ее поклонников в собак. Исправить это сможет только настоящая любовь.

Улица страха: Королева выпускного

Выпускной-1988 в школе Шейдисайд должен был стать особым событием. Но выборы королевы бала превращаются в смертельную гонку, когда претендентки на корону погибают одна за другой.

Опустошение

После провала операции по разоблачению наркоторговли детектив Уокер оказывается в затруднительном положении. Он становится частью большого заговора и теперь должен спасти сына влиятельного политика от наркозлодеев. Однако чем больше он погружается в дело, тем больше грязных секретов узнает.

Ранее мы рассказывали о 5 самых популярных сериалов на Netflix в украинском дубляже. А также стала известна дата премьеры 5 сезона "Очень странных дел".