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Главная Кино Дочь Джоли и Питта спровоцировала слухи о помолвке

Дочь Джоли и Питта спровоцировала слухи о помолвке

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Дата публикации 11 июня 2025 14:53
Захара Джоли-Питт намекнула, что выходит замуж — фото
Анджелина Джоли с дочерью Захарой. Фото: Reuters
Ключові моменти Захара Джоли-Питт намекнула на помолвку

Дочь бывших голливудских супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара намекнула на свою помолвку. Папарацци застали девушку с драгоценным кольцом на том же пальце.

Об этом пишет Page Six.

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Захара Джоли-Питт намекнула на помолвку

20-летняя приемная дочь актеров была замечена в Голливуде. Захара выходила из ресторана Craig's вместе с молодым актером и соучредителем бренда Tints Streetwear Элайджой Купером.

Пара старалась не привлекать к себе внимание и сразу села в автомобиль.

Однако папарацци успели заметить на безымянном пальце девушки драгоценное кольцо с большим камнем. Для ужина Захара выбрала достаточно повседневный образ — черные брюки и майку, поверх которой накинула белый кардиган, а также надела бейсболку.

Как известно, приемная дочь Джоли и Питта не афиширует свою частную жизнь. Захара учится в колледже, участвует в общественной деятельности и время от времени поддерживает звездную маму на торжественных мероприятиях.

Представители звезд пока отказалась комментировать слухи о том, что их приемная дочь выходит замуж.

Напомним, другие дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сменила имя. А также мы вспоминали 5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли в ее день рождения.

Анджелина Джоли Брэд Питт свадьба Голливуд зарубежные звезды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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