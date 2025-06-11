Захара Джоли-Питт намекнула, что выходит замуж — фото

Дочь Джоли и Питта спровоцировала слухи о помолвке
Дочь бывших голливудских супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара намекнула на свою помолвку. Папарацци застали девушку с драгоценным кольцом на том же пальце.
Об этом пишет Page Six.
Захара Джоли-Питт намекнула на помолвку
20-летняя приемная дочь актеров была замечена в Голливуде. Захара выходила из ресторана Craig's вместе с молодым актером и соучредителем бренда Tints Streetwear Элайджой Купером.
Пара старалась не привлекать к себе внимание и сразу села в автомобиль.
Однако папарацци успели заметить на безымянном пальце девушки драгоценное кольцо с большим камнем. Для ужина Захара выбрала достаточно повседневный образ — черные брюки и майку, поверх которой накинула белый кардиган, а также надела бейсболку.
Как известно, приемная дочь Джоли и Питта не афиширует свою частную жизнь. Захара учится в колледже, участвует в общественной деятельности и время от времени поддерживает звездную маму на торжественных мероприятиях.
Представители звезд пока отказалась комментировать слухи о том, что их приемная дочь выходит замуж.
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