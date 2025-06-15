Брэд Питт и Инес де Рамон на свидании в Нью-Йорке — фото

Брэд Питт. Фото: instagram.com/f1movie

Голливудского актера Брэда Питта и его девушку, дизайнера украшений Инес де Рамон, застали на романтическом свидании. Пара провела вместе время в Нью-Йорке.

Об этом пишет Just Jared.

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Брэд Питт и Инес де Рамон сходили на свидание

61-летнего актера и его 32-летнюю избранницу заметили вместе возле ресторана Cote Korean Steakhouse. Пара вышла из заведения, держась за руки, и направилась к своему отелю.

Для свидания Инес выбрала мини-платье с открытыми плечами в нежно-желтом оттенке, которые дополнила сумкой от Chanel и босоножками бежевого цвета. Брэд, в свою очередь, надел широкие черные джинсы и шелковую серую рубашку.

Сейчас пара имеет мало времени друг на друга, ведь Питт активно задействован в презентации нового фильма "Формула-1", в котором он исполнил одну из главных ролей. Однако Инес поддерживает своего любимого и по возможности сопровождает его в поездках.

Напомним, недавно дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о своей помолвке.

Также мы писали, что звезда "Супермена" Генри Кавилл вместе с женой появился на кинофестивале в Италии.