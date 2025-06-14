Генрі Кавілл та Наталі Віскузо разом вийшли в світ — фото

Генрі Кавілл. Фото: instagram.com/henrycavill

Британський актор Генрі Кавілл та його партнерка, продюсерка Наталі Віскузо, вперше за тривалий час разом з'явилися на урочистій події. Пара з'явилася на 71-му кінофестивалі в Таорміні.

Про це пише Just Jared.

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42-річний актор та його обраниця разом пройшлися червоним хідником кінофестивалю в Італії. Закохані з усмішками позували перед фотокамерами папараці в елегантних образах.

Зірка "Супермена" обрав для урочистої події класичний чорний смокінг із краваткою-метеликом та білою сорочкою. А Наталі з'явилася на червоному хіднику у шовковій сукні від бренду Taller Marmo. Свій образ продюсерка доповнила золотими босоніжками, клатчем із вишивкою та зібраною зачіскою.

Також на пальці Наталі уважні фани помітили каблучку із дорогоцінним камнем. Чутки про те, що пара заручена почали ходити ще у лютому, однак поки що офіційних коментарів щодо змін в особистому житті вони не дають.

Нагадаємо, що у січні 2025 року стало відомо, що у Генрі та Наталі народився первісток, ім'я та стать якого вони приховують.

Раніше ми писали, що Каллум Тернер та Дуа Ліпа офіційно оголосили про заручини. А також донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта спровокувала чутки про заручини.