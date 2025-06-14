Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Зірка "Супермена" вперше за довгий час вийшов у світ з коханою

Зірка "Супермена" вперше за довгий час вийшов у світ з коханою

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 11:21
Генрі Кавілл та Наталі Віскузо разом вийшли в світ — фото
Генрі Кавілл. Фото: instagram.com/henrycavill
Ключові моменти Генрі Кавілл та Наталі Віскузо відвідали фестиваль у Таорміні

Британський актор Генрі Кавілл та його партнерка, продюсерка Наталі Віскузо, вперше за тривалий час разом з'явилися на урочистій події. Пара з'явилася на 71-му кінофестивалі в Таорміні.

Про це пише Just Jared.

Реклама
Читайте також:

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо відвідали фестиваль у Таорміні

42-річний актор та його обраниця разом пройшлися червоним хідником кінофестивалю в Італії. Закохані з усмішками позували перед фотокамерами папараці в елегантних образах.

Зірка "Супермена" обрав для урочистої події класичний чорний смокінг із краваткою-метеликом та білою сорочкою. А Наталі з'явилася на червоному хіднику у шовковій сукні від бренду Taller Marmo. Свій образ продюсерка доповнила золотими босоніжками, клатчем із вишивкою та зібраною зачіскою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Також на пальці Наталі уважні фани помітили каблучку із дорогоцінним камнем. Чутки про те, що пара заручена почали ходити ще у лютому, однак поки що офіційних коментарів щодо змін в особистому житті вони не дають.

Нагадаємо, що у січні 2025 року стало відомо, що у Генрі та Наталі народився первісток, ім'я та стать якого вони приховують.

Раніше ми писали, що Каллум Тернер та Дуа Ліпа офіційно оголосили про заручини. А також донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта спровокувала чутки про заручини.

фестиваль актори закордонні зірки зіркова пара
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації